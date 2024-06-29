Cezayı zarara sebep olanlar ödesin

Anayasa Profesörü İzzet Özgenç, AİHM’de son olarak Türkiye’ye verilen 1,6 milyon euro ceza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BİLİNÇLİ olarak yapılan YANLIŞ hukuk uygulamalarıyla Türkiye’nin AİHM’nde 1,6 Milyon Avro tazminata mahkûm edilmesine ve bu suretle Devlet hazinesinin zarara uğramasına sebep olan seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerine rücu edilmesini talep etmek, her vatandaşın hakkıdır” dedi.

DEVA Partli Mustafa Yeneroğlu da konuyla ilgili, “Yıllardır silahlı terör örgütü yargılamalarında yaşanan hukuksuzlukların telafisi imkânsız yaralar açtığını vurguluyorum. AİHM de Türkiye’de hukuksuzluğun sıradanlaştığını her gün yüzümüze vuruyor. Hukuksuzluğun bu denli sıradanlaştığı, adaletin ısrarla ayaklar altına alındığı bir ülkede hiç kimse güvende değildir. Bugün “öteki” olarak gördüğümüz insanların yaşadığı zulümlere sessiz kaldığımız müddetçe o hukuksuzlukların er ya da geç bizi de bulacağına emin olabiliriz” açıklamasını yaptı.

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