CHP'den AKP'nin YSK'ya verdiği dilekçe ile ilgili açıklama

CHP: AKP, verdiği dilekçeyle YSK'yı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nı açıkça itham ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçim sonuçları ve itiraz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçmen kütükleri YSK'nın malıdır. Seçmen kütüklerinde hiçbir değişiklik YSK onayı olmadan yapılamaz. Seçmen kütükleri nasıl oluşur? İçişleri Bakanlığı'na bağlı nüfüs müdürlüklerince alınan verilerle oluşturulur. AK Parti'nin YSK, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı itham ettiğini görüyoruz. Sorumlular bunlar. Seçmen kütüklerini CHP ve Ekrem İmamoğlu oluşturmuyor. YSK 25 Mart'ta seçmen kütükleri siyasi partilere gönderdi. 23 bin 165 kişinin karşısına oy kullanamaz şerhi düşülmüş. YSK doğru bir tespit yapmış. 1229 ölü seçmen var deniliyor. 25 Mart-31 Mart arası İstanbul'da bu kadar kişinin ölmesi çok muhtemel. Bunları YSK biliyor.

"ÜYELERİ BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Sandık başkanı ve memur üyeleri biz belirlemiyoruz. YSK'nın hazırladığı seçim takvimine bakın, 26 Şubat-2 Mart arasında sandık kuruluyla ilgili itirazlar yapılır. Bunu herkes bilir. Neden bu itirazlarınızı bu tarihte yapmadınız? Seçmen listelerine sandık kurullarına itiraz etmiyorsunuz, seçim bitince itiraz ediyorsunuz. Düzeltilen maddi hataları dahi belge olarak basın toplantısında sizlere sundular.

"YSK DOĞRU KARAR VERDİ"

İstanbul'da tüm geçersiz oyların sayımı bitti. 6 ilçede de tüm oylar sayıldı. Tüm oylar sayılması durumda sonuç değişir diyorlar ama yanlış. Bunu 6 ilçede gördük. Çekmeköy'de bizim lehimize arttı. YSK bir karar aldı. Sondaj denilen bir yöntemle 57 sandık belirledi tümünü sayın dedi. 22 ilçede toplam 57 sandık tümü yeniden sayıldı. Artı 13 CHP'ye yazıldı. Yeniden yeniden sayım seçim güvenliğini yok eder. YSK doğru bir kararla oyların tümünün yeniden sayımını reddetti.

"USULSÜZLÜK İLE KANUNSUZLUK FARKLI"

İstanbul'da fark ne kadar? 14 bin. Seçim tekrarı için 14 bin 001 sıkıtlının oy kullandığını ispatlamanız gerekir. YSK neden baksın, sonuca etkili değil. Usulsüzlük ve kanunsuzluk ayrı şeydir. Çok vahim bir açıklama ile karşı karşıya kaldık bugün. 298 sayılı kanunun 8'inci maddesi. Seçmen olamayacaklar kısıtlı ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar oy kullanamaz. KHK ile ihraç edilenler seçmen olamaz diyor Sayın Ali İhsan Yavuz. Siz KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl elinden alırsınız, mahkeme kararı yok.

"BİZDE OLMAYAN LİSTE AK PARTİ'DE NASIL VAR?"

Cezaevi seçmen listelerinden bahsediyor. Biz sadece kaç kişi kullanacak onu biliriz. YSK listeleri vermez. Bize verilmeyen liste AK Parti'de nasıl olabilir. YSK Başkanı Sadi Güven kesinlikle sahte ve mükerrer seçmen yok demişti. Sistem buna müsait değil herkesin bir TC kimlik numarası var. Diyelim ki ben Kadıköy'de ikamet ediyorum, Silivri'de yatıyorum. Benim cezaevinden çıkıp Kadıköy'de oy kullanmam mümkün mü? Siz seçmen listelerine nasıl ulaştınız? Hukuku katlettiler.

MÜHÜRSÜZ OY İDDİALARI

Çok vahim bir tespit daha. 5388 çetelede mühür yok diyorlar. Yahu siz referandumda YSK'ya dilekçe verdiniz, milyonlarca mühürsüz oy pusulasını kabul ediniz dediniz. AK Parti'nin açıklamaları böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'nın mazbatası iptal edilebilir. YSK usulsüzlük yapan varsa seçim yenilenemez, bu ceza konusudur benim değil diyor. AK Parti'nin dilekçesinde seçimin yenilenmesini gerektirecek hiçbir somut bilgi, belge, delil yok. İçi bomboş bir hukuksuz taleple karşı karşıyayız. Kanunsuzluk durumunda ise aradaki farktan fazlaysa gel bakayım diyebilir. İtiraz haktır ama hakkın kötüye kullanımını hukuk korumaz. Seçim kaybedilince millet bazılarının gerçek yüzünü gördü.

"BÜYÜKÇEKMECE SEÇMEN ARTIŞINDA 10'UNCU SIRADA"

Organize bir usulsüzlükle kimin yaptığı açıklansın. YSK varsa bile beni ilgilendirmez diyor. Büyükçekmece'de 2018 24 Haziran seçimlerinde 172 bin 351, 31 Mart'ta 174 bin 661... Büyükçekmece yıllara göre seçmen artışı gösteren 10'uncu ilçe İstanbul'da. Yüzde 10 artış var, Sancaktepe'de yüzde 35 artış var. 2014 -2019 arasında artış 24 bin 996... 5 yılda. Bunun 11 bin 117'si Büyükçekmece'de 18 yaşını dolduran gençler. Kalanlar ise başka ilçelerden taşınan kişiler. Üsküdar'da 30 bin gitmiş 30 bin gelmiş. Bu İstanbul'u etkileyebilen bir seçim değil. İstanbul'un neresinde kullansanız tek oy veriyorsunuz. Büyükçekmece kumpasına bir son verin. Büyükçekmece'de soyadı Uysal olan birçok kişi çıktı, orada oturmuyor. Numarataj deniliyor, boş arsalarda AK Partili kişiler çıktı. Kendi usulsüzlüklerini sıralamaya çalışıyorlar.

"MHP'Yİ DE REDDEDECEKLER"

Maltepe'de de ilçe birleştirme tutanakları imzalandı. MHP de şimdi olağanüstü itirazla Maltepe'nin iptalini istiyor. Ama reddedilecekler. Mağlubiyetin üzerini örtmek için yapılan açıklamaları dinledik. 1 Nisan'da da sonuçlara baktığınızda kazanan İmamoğlu, bugün de kazanan İmamoğlu. Fark 13 bin 729. Şimdi 3 bin 870 farkla kazandık diyenelr lütfen 13 bin 729 oy farkla kazanan İmamoğlu'nu artık tebrik edin. Demokrasimiz ağır hasar gördü maalesef. Bunu bir an önce onaralım ve Türkiye normalleşsin.

"MESNETSİZ İDDİALAR"

Büyükçekmece ile ilgili bir kamu davası da açılmadı. Ortada bir suç olup olmadığını ancak mahkemeler tespit edebilir. Sayın İçişleri Bakanı suçu ve suçluları tespit etmiş. Sanırım hem savcı hem yargıç. Lütfen hukuka biraz saygı. Seçmen listelerini biz hazırlamıyoruz, öyle bir kamu gücümüz de yok. Bu itirazlar Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesine engel değil. Usulsüzlük varsa sen soruşturmanı yürüt. Bir sandıkta zarfın içerisinden bir oy çıkmış, bunlar sandık başında konuşulur. Seçim yenilenmesiyle ilgili konular değil. Mesnetsiz iddialara dayanıyor."