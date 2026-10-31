Yapay zekâ ölüm riskini hesaplıyor

Mass General Brigham Kanser Enstitüsünde geliştirilen FAHR-Face adlı yapay zekâ, yüz fotoğrafından biyolojik yaşı ve ölüm riskini tahmin ediyor.

Mass General Brigham Kanser Enstitüsü uzmanları tarafından tıp literatürüne kazandırılan ve The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan yeni bir yapay zekâ teknolojisi, sağlık taramalarında "FAHR-Face" adı verilen sistemle, hastaların sadece tek bir yüz fotoğrafına bakarak biyolojik yaşlarını ve yoğun kanser tedavilerindeki hayatta kalma ihtimallerini yüksek doğrulukla hesaplayabiliyor.

Milyonlarca yüz fotoğrafıyla eğitildi

Bu sistemle yapay zekâ, 42 milyondan fazla yüz fotoğrafı kullanılarak eğitildi. Araştırma ekibi bu devasa veri tabanından iki spesifik model üretti:

FAHR-FaceAge: Kişinin takvim yaşından bağımsız olarak, organların ve bedenin gerçek yıpranma payını (biyolojik yaş) sadece 5,1 yıllık bir hata payıyla ölçüyor.

FAHR-FaceSurvival: Radyoterapi gören 34 binden fazla hastanın verisiyle geliştirilen bu model, hastaların ölüm riskini doğrudan fotoğraftan analiz ediyor.

Yüzümüzdeki çizgileri analiz ediyor

Biyolojik yaş ile hayatta kalma süresi arasındaki bağ da netleşti: Yapay zekâya göre kronolojik yaşından 5 yıl daha yaşlı görünen kişilerin ölüm riski yüzde 21 artarken, 5 yıl daha genç görünenlerde hayatta kalma oranı yüzde 17 yükseliyor. Sistem bu analizleri yaparken yüzdeki nazolabial (burun-ağız arası) kıvrımlara, şakaklara ve göz altı bölgelerine odaklanıyor.

Tedavi kararlarına destek olabilir

Araştırmacılar, bu yöntemin radyoterapi, cerrahî müdahale ve sistemik tedavi gibi yoğun süreçlerden önce hastaların genel sağlık durumunu ve fiziksel dayanıklılığını değerlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi