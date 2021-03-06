Çiftçiler yağmur duasında

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa’da yeterli yağışın olmaması sebebiyle kuraklık endişesi yaşayan yöre halkı, yağmur duâsına çıktı.

Siverek ilçesi kırsalındaki Taşıkara Mahallesi’nde “Sahabe Tepesi” olarak adlandırılan bölgede toplanan vatandaşlar, 7 küçükbaş hayvan keserek, kazanlarda bulgur pilavı pişirdi. İmamın kıldırdığı namazın ardından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri, yağmur duâsı için ellerini semaya açtı. Çevredeki kırsal mahalle sakinlerinin de katıldığı duânın ardından, yemek ikramı yapıldı. Mahallede muhtar azası Hacı Kızıl, bölgelerinde bunun gelenek olduğunu belirterek, “Yağmurun olduğu yıl şükür duasına, olmadığı yıl ise yağmur duasına çıkarız. Bu yıl da yağmur duası için toplandık, inşallah Allah kabul eder” dedi.

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı