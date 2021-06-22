Çifte maaşa AYM’den iptal

Anayasa Mahkemesi 16 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın (CBK) bir maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

İptal edilen madde, Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliği ile öğretim üyeliği görevlerinin birleştirilebilmesini öngörüyordu. Anayasa’ya göre özellikle kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılamayacağı vurgulanan Yüksek Mahkeme kararında, “Anayasa’da CBK’larla düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin olmayan kuralın Anayasa’nın 104. Maddesinin on yedinci fıkrasının üçüncü cümlesini ihlal ettiği anlaşılmaktadır” değerlendirmesine yer verdi. Resmî Gazete’de 16 Mayıs’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndan 3 gün sonra İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Haykır Hobikoğlu Merkez Bankası Banka Meclisi’ne seçilmişti. Hobikoğlu’nun atanması, eski MHP Milletvekili Mustafa Haykır’ın kızı olması dolayısıyla da dikkat çekmişti. Atama kararı “kişiye özel düzenleme” olarak eleştirilmiş, CHP de atamaya dayanak oluşturan CBK’nın iptali sitemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ankara - Anka

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