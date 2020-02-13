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13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırında

13 Şubat 2020, Perşembe 12:49
Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaparken, bölgeye gönderilen çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı. 

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.

Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü.

AA

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