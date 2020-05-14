Çoklu baroya AKP’den itiraz

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP içinde çok sayıda ismin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yoğunlaşın’ talimatı verdiği çoklu baro sistemine karşı durduğunu yazdı.

Sarıkaya yazısında şu görüşleri kaydetti: “(Baroların) Meslek grupları faaliyetleri dışına çıkılırsa ne yapılacağı Anayasa’nın aynı hükmünde sanki bir kanun maddesi gibi tarif ediliyor: “Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.” Milli güvenliğe ilişkin âcil bir durum söz konusuysa “kanunla yetkilendirilen kurum tarafından faaliyeti ve yönetiminin men edilebileceğinin” altı çiziliyor. Nitekim Türkiye maddenin bu son hükmünün uygulamasıyla yakın geçmişte İstanbul Barosu’nda karşılaştı. O nedenle AK Parti içinde çoklu baro sistemine karşı duran sayısı da epey fazla. Onun için nispi temsil sistemine, yani milletvekili seçimine benzer şekilde oyların sıralı bölümüyle yönetimde temsil olanağının yakalandığı sistemin daha faydalı olacağını belirten sayısı da oldukça fazla…”