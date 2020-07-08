‘Cübbelerimize ilik açmaya çalışıyorsunuz’

Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen çoklu baro teklifine karşı avukatlar Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı.

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, “Teslim alamadığınız baroları parçalayarak cübbelerimize ilik açmaya, düğme dikmeye çalışıyorsunuz” dedi. Sağkan, haftalardır baroların bölünmesinin ülkeye ne kadar büyük zarar vereceğini anlatmaya çalıştıklarını söyleyerek, düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiğini belirtti. Türkiye’deki 80 baronun düzenlemeye karşı olduğunu, düzenlemenin altını doldurabilen kimsenin bulunmadığını kaydeden Sağkan, avukat cübbelerinin cebinin bulunmamasının avukatlığın kamu hizmeti olduğunu, düğmelerinin bulunmamasının ise mesleğin tarafsızlığını simgelediğini vurguladı.

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