Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran ve kafelere destek sözü verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cirosu 3 milyon lira ve altı olan lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapacaklarını duyurdu.

2021'in ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Lokanta, restoran ve kafelere destek sözü Kovid-19'dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini belirten Erdoğan, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız" dedi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 243

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.