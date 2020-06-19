Cumhurbaşkanı’nın kaç danışmanı var?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmasını isteğiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışman sayısını sordu.

Karaduman, şu soruları yöneltti: “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Danışman ve Başdanışman pozisyonunda çalışan toplam kişi sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan Danışman ve Başdanışmanların görev tanımları nedir? Bu pozisyonlarda çalışan kişiler hangi vazifeyi ifa etmektedirler? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Danışman ve Başdanışman pozisyonunda toplamda kaç kişi istihdam edilebilir? Bu konuda yasal bir sayı sınırı var mıdır? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Danışman olarak görev yapan kişilerin bir aylık maaşı ne kadardır? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başdanışman olarak görev yapan kişilerin bir aylık maaşı ne kadardır?” Ankara – Fatih Karagöz

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