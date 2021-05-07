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'Cumhurbaşkanlığı sistemi tek adam keyfîliği'

07 Mayıs 2021, Cuma 19:00
Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada “Bu sistemin kabul edilmesindeki en önemli faktör, Türkiye’yi yönetenlerin hiçbir frenleyici, dengeleyici mekanizma olmadan ülkeyi keyiflerine göre yönetebilme arzusu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü bastırıldıktan sonra ilân edilen olağanüstü hal rejimi süresince, Türkiye’ye gerçek bir keyfilik hâkim oldu. Anayasanın o tarihte yürürlükte olan 121. maddesi OHAL süresince cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kuruluna pek çok kavram ve kuralla sınırlanmış bir yönetme yetkisi sunuyordu. Ne var ki bu kuralların hiçbirine uyulmadı ve Türkiye, iki yıl boyunca Anayasaya aykırılığı çok açık OHAL KHK’larıyla yönetildi. Türkiye’yi iki yıl boyunca mutlak bir keyfilikle yönetenler, aynı keyfiliği sürdürebilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu tuhaf sistemi icat ettiler. Böylece Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında OHAL’siz bir OHAL yaşıyor” dedi.

Sorunlara mahkum etti

Independen Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en tipik özelliğinin tek bir kişiye denetimsiz çok geniş yetkiler sunması olduğunu söyleyen Yazıcı, “Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin herhangi bir sorununu çözemediği gibi Türkiye’yi çözümsüz sorunlara mahkûm eden bir yapı kurdu. Daha açık bir deyişle bu sistemde, hukukun yerini hukuksuzluk aldı. Artık kural olan, hukuka uymak değil, uymamak. 84 milyonun bugünü ve yarınları, tek bir kişinin vereceği kararlara mahkûm edildi. Bu, ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunların çözülemediği, tam aksine bu sorunların birbiri üzerine eklemlenerek derinleştiği bir yapı yarattı. Bugün büyük bir ekonomik kriz yaşıyorsak, nüfusun önemli bir kısmı işsizlikle karşı karşıyaysa, açlık ve yoksulluk vatandaşları intihara teşvik edecek boyutlara ulaşmışsa bunun en önemli nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir” ifadelerini kullandı.

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