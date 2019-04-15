"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze alacağına inanmıyorum

15 Nisan 2019, Pazartesi 20:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Türkiye konusunda yaptırım dilini kullanmasının geri tepeceğine işaret ederek, "ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37'nci Ortak Yıllık Konferansa katıldı.

German-Marshall Fund (GMF) bünyesinde Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışan Joshua Walker'ın yönettiği özel mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendiren Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği için ümitli olunması gerektiğini belirtti.

"S-400 kararı bir gecede alınmadı"

Kalın, son dönemde iki ülke arasındaki en önemli mesele haline gelen S-400 konusunda, "S-400 kararı bir gecede alınmadı. ABD tarafından bize sunulan paket ise bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamıyordu. Biz bu süreçte S-400 sürecini gayet şeffaf bir şekilde yürüttük. Biz ABD'den Patriot sistemlerini alabilmek için çok uğraştık. ABD'den veya bir NATO üyesinden hava savunma sistemi almaya hazırız ancak bunun bizim koşullarımızı sağlıyor olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

''Yaptırım dilini kullanması geri tepecek bir yaklaşım''

Sözcü Kalın şöyle devam etti:

"ABD'nin Türkiye konusunda yaptırım dilini kullanması geri tepecek bir yaklaşımdır. Bizim ABD ile birçok alanda önemli iş birliklerimiz var. Bu tür bir yaptırım dili ikili ilişkilerimize zarar vermektedir. Biz hem Astana hem de Cenevre süreçlerinin parçasıyız. DEAŞ'a karşı verilen mücadelede çok önemli bir rol oynadık, oynuyoruz. İdlib'de durumun kontrol altında olmasında kritik rolümüz var. Bazı farklılıklarımız olsa da Suriye'deki siyasi çözüm konusunda ABD ile aynı sayfadayız. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump da iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaşılabileceğini söyledi. Fakat bu tehdit ve yaptırım dilini sürdürürseniz bu amaçlara nasıl ulaşılabilir?"​

"Türkiye-Rusya ilişkisi, üçüncü bir ülkeye tehdit değil"

Kalın, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin boyutuna dair, "Türkiye-Rusya ilişkisi, üçüncü bir ülkeye hiçbir şekilde tehdit niyeti taşımamaktadır. Rusya, bölgemizdeki önemli bir ortaktır ve birçok konuda bölgesel iş birlikleri yapıyoruz. Fakat biz NATO müttefiki bir ülkeyiz ve ABD ile ve NATO ile stratejik ortaklığımıza çok değer veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin hala toplam ticaret hacminin yarısının AB ülkeleriyle olduğunu kaydeden Kalın, Türkiye'nin özellikle savunma alanında NATO ülkeleriyle çok yakın iş birlikleri içinde olduğunu ve ABD'nin ilk sırada yer aldığını belirtti.

"Türkiye'nin dışlanması tüm projeye zarar verir"

F-35 konusundaki sürece de temas eden Kalın, "Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanması Türkiye'nin cezalandırılması değil, tüm projenin zarar görmesi demektir." dedi.

Türk-Amerikan ilişkilerinde iniş-çıkışların her zaman olduğunu kaydeden Kalın, mevcut sorunların ortak değerler ve güven etrafında samimiyetle konuşularak halledilebileceğine inandığını belirtti.

"Obama yönetimi Patriot'ları geri çekmişti"

Kalın, "Suriye'deki savaş yayıldığında ve DEAŞ, YPG/PKK ve diğer terör örgütleri tarafından en çok tehdit hissettiğimiz bir dönemde (Barack) Obama yönetimi Patriotları geri çekmişti ve geri gelmedi. Daha sonra Almanlar da geri çekti, o da geri gelmedi. Şu anda sadece İtalyan ve İspanyol Patriot sistemleri var; bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunu, Türkiye S-400 kararına nasıl ulaştı onu daha net anlatabilmek için dile getiriyorum." diye konuştu.

"YPG'ye destek PKK'ya verilen destektir"

Kalın, "Türkiye topraklarında PKK'ya karşı çok güçlü ve büyük oranda başarılı bir savaş verdiğimiz şu zamanda Suriye'de YPG/PKK'ya verilen herhangi bir destek, doğrudan ya da dolaylı olarak PKK'ya verilen bir destektir." değerlendirmesinde bulundu.​

AA

Etiketler: ABD, F-35, Rusya, S-400
Okunma Sayısı: 863
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.