DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat Merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

Yerel seçimlerde vatandaşın hükümete sarı kart göstermesini isteyen Babacan, “Yoksulluğun yaygınlaştığı, gelir dağılımının bozulduğu, adaletsizliğin arttığı bir ülkede hükümetin ya bu işi becermesi ya da yapamıyorum deyip bırakıp gitmesi lazım. Bu milletin yıllarca bekleyecek artık sabrı kalmadı. Destek istedi, destek verdi, oy istedi, oy verdi. Şimdi ne diyor? ‘Bir kerecik daha’ diyor değil mi? ‘Bu son seçimdir, bir kerecik daha’ diyor. ‘Son kez adayım’ diyor. Öyle değil. Daha önce üç kere yaptı. Son kez adayım dedi. Tekrar tekrar aday oldu. Üç dönem var dedi. Üç dönemden sonra ben bırakacağım dedi, bırakmadı. Dolayısıyla her seçimde bir istismar var. Her seçimde söz verip, tutmamak var” dedi.

Yozgat - Anka