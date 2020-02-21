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21 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Darbe dâvâları ne durumda?

21 Şubat 2020, Cuma
Adalet Bakanlığı’nın, BBC Türkçe’nin 15 Temmuz darbe girişimi bugüne kadar açılan dâvâların ne durumda olduğu ile ilgili talebine karşılık gönderdiği bilgi notuna göre, 19 Şubat 2020 itibarıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ağır ceza mahkemelerinde açılan toplam dava sayısı 289 oldu.

Birinci derece mahkemelerde görülen 289 dâvânın 274’ünde karar açıklandı. Bu davalardan 15’i ise devam ediyor. Girişimin planlayıcı ve icracısı oldukları öne sürülen “Yurtta Sulh Konseyi”nin üyesi olduğu iddia edilen kişilerin sanıklar arasında yer alması dolayısıyla, 15 Temmuz’la ilgili en önemli iki davadan biri olduğu düşünülen Genelkurmay çatı dâvâsı, sonuçlanan dâvâlar arasında yer alıyor. Yine İstanbul’daki önemli davalardan İstanbul ana darbe dâvâsı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni işgali davası, İstanbul’da en çok can kaybının yaşandığı olayları ihtiva eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Dâvâsı ve Atatürk Havalimanı Dâvâsı da sonuçlandı.

2648 sanık beraat etti

Darbe girişimi sırasında, Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin öldürülmesine ilişkin Muğla’da yürütülen dâvâda da karar çıktı. Bununla birlikte birinci derece mahkemelerde sonlanan dâvâların birçoğu için istinaf ve temyiz aşamaları sürüyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre karar açıklanan dâvâlarda, 1229 ağırlaştırılmış müebbet, 1182 müebbet cezası verildi. 1558 hapis cezası verildi. Hapis süreleri 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişiyor. 2648 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. İstinaf ve temyiz aşamalarında beraat sayısının artması ihtimali bulunuyor.

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