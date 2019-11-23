TBMM’DE GRUBU BULUNAN PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ, BAŞTA KENAN EVREN OLMAK ÜZERE, BÜTÜN DARBECİLERİN İSİMLERİNİN KAMUSAL MEKÂNLARDAN KALDIRILMASINI İSTEDİ.

Hayatımızdan çıkmalılar

CHP, “12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren’in adının kamusal mekânlardan kaldırılmasına” ilişkin grup teklifinin ele alındığı görüşmede, darbecilerin isimlerinin kamusal mekânlardan kaldırılması gerektiği görüşünde birleşildi. Teklif sahibi CHP’li Gürsel Erol, “Kenan Evren ve darbecilerin adının kamu kuruluşlarından silinmesi gere-kir” dedi. İYİ Parti’li Türkkan, “Bir darbeci-nin isminin halen sokaklarda bulunmasını kabul edemiyorum” diye konuştu.

Darbecilikle de yüzleşilmeli

AKP’Lİ Ramazan Can, “Darbe yapanların isimlerinin sokaklarda halen hafızalarımıza kazınmasını kabul etmek mümkün değil” derken, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kenan Evren'in çok can yakan zalim bir insan olduğunu, ancak öncelikle darbeci militarist anlayışıyla yüzleşmenin gerektiğine dikkati çekti. MHP’li Bülbül de, “Evren'den inşallah ahirette bu hesap sorulacaktır. Teklifi desteliyoruz” dedi. uSAYFA 7’DE

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Darbecilerin izleri silinsin

CHP, “12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren’in adının kamusal mekânlardan kaldırılmasına” ilişkin grup teklifinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, CHP’nin, “12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Kenan Evren’in adının kamusal mekânlardan kaldırılmasına” ilişkin grup önerisi ele alındı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kenan Evren adının kışlalarda, okullarda ve meydanlarda halen kullanıldığını, Ankara’nın Evren ilçesinin adını Kenan Evren’den aldığını belirtti. AKP iktidarında 12 Eylül darbe sürecine yargı yolu açılmasının olumlu adım olduğunu dile getiren Erol, “Yargıtay süreci tamamlanmadan Kenan Evren hayatını kaybedince dâvâ düştü, ancak ismi kamu alanlarında duruyor. Bunu kabul edemeyiz. Kenan Evren ve darbecilerin adının kamu kuruluşlarından silinmesi gerekir. Evren, 1980 sonrası gittiği her yerde kahramanlar gibi karşılandı, ama eğer cenazesi resmi bir törenle yapılmasaydı cenazesini taşıyacak dört sivil bile bulunamazdı” değerlendirmesini yaptı.

Militarist zihniyetle yüzleşmek gerekiyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, Türkiye’nin genç bir demokrasisinin olduğunu ve demokrasi sürecinin darbelerle kesintiye uğradığını söyledi. Yetişmiş beyinlerin darbelerle yok edildiğine ve toplumun, politikanın dışına itildiğine işaret eden Türkkan, “Siyaset yapmanın ayıp olarak görüldüğü dönemler yaşadık… Askerlik kurumunu tenzih ederek bir darbecinin isminin halen sokaklarda bulunmasını kabul edemiyorum” dedi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kenan Evren’in çok can yakan zalim bir insan olduğunu ancak öncelikle darbeci militarist anlayışıyla yüzleşmenin gerektiğini kaydetti. Bütün darbelere “ama”sız karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Darbelerden sonra ne değişti? 12 Eylül Anayasası değişti mi? Kürt meselesini çözdük mü? Diyarbakır Cezaevini bile müzeye dönüştüremedik. Şu anki cezaevlerinin, 12 Eylül dönemindeki cezaevinden farkı yok zaten. Aydınlar keyfi gerekçelerle tutuklanıyor. Militarist zihniyetle yüzleşmediğimiz sürece bir şey değişmez” görüşünü savundu.

Ahirette bu hesap sorulacaktır

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, darbelere en iyi cevabı milletin verdiğini belirten Can, şöyle konuştu: “Darbe yapanların isimlerinin sokaklarda halen hafızalarımıza kazınmasını kabul etmek mümkün değil. Kim hangi ismi koymuşsa, derhal kaldırması gerekir. Bunların sonuna kadar takipçisi olacağız. Millî iradeyi esas yapmak boynumuzun borcudur. Bu ülkenin evlâtlarını mağdur etmiş, tutuklamış isimlere değer vermek doğru değil. Bu isimler bulunduğu yerden kaldırılmalıdır.” MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP’nin 12 Eylül darbesinden en çok zarar gören siyasî oluşumlardan birisi olduğunu söyledi. Bülbül, “12 Eylül darbesinin zulmünde canıyla hayatıyla bu bedeli ödeyenler olarak Kenan Evren’den bu dünyada hesabını sormak mümkün olmadı ama inşallah ahirette bu hesap sorulacaktır. Bu konuyla ilgili ayrıca bir araştırma komisyonu kurulmasına gerek görmesek de bu isimlerin kaldırılmasını destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.