Davutoğlu alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında doğalgaz ve elektrik faturaları için 6 aylık bir erteleme ve taksitlendirme sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Bazı krizler vardır, sadece bir bölgede görülür. Bazı krizler vardır ki bütün insanlığın bugününü ve geleceğini ilgilendirir" diyen Davutoğlu, "Geçmişte insanoğlu krizler gördü ama bu çapta ilk kez karşı karşıya geliyoruz" diye konuştu.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Camilerde, stadyumlarda ve okullardaki faaliyetlerin minimuma indirilmesi son derece doğrudur. Stadyumlarda geçen haftada alınan tedbir doğru olmakla birlikte yeterli olmamıştır. Bütün ligin ertelenmesi toplum sağlığı açısından önemlidir.

Camilerimizde cemaatle yapılan ibadetlerin ertelenmesi doğrudur, Hz. Peygamber döneminde de benzer uygulamalar söz konusu olmuştur. Okullarda ise eğitim teknolojik imkanlarla mümkün olduğunca uzaktan yapılması şartıyla eğitime de ara verilmeli.

Sağlık harcamalarıyla ilgili olarak gerekli aktarmalar yapılmalıdır. Kısa çalışma ödeneğinin ivedilikle devreye sokulması gerekmektedir. İstihdam kaybını veya zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sosyal sorunların hafifletilebilmesini teminen işsizlik fonundan gerçekleştirilen ödeme şartlarının esnetilmesi ve ödeme sürelerinin arttırılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

Finansal sektöre likidite sağlanmalıdır. Hazine, Merkez Bankası ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kredi faizlerinin silinmesi ana paranın enflasyona endekslenmesi suretiyle taksitlendirme getirilmelidir. Herhangi bir gelir sahibi olmayan kişiler için her türlü sosyal yardım yapılmalıdır.

Süreçten etkilenen sektörlerde işverenlere kira desteği sağlanmalıdır. Maliye e-haciz işlemini en az 6 ay uygulamamalıdır. Doğalgaz ve elektrik faturaları için 6 ay erteleme ve taksitlendirme imkanı getirilmelidir."