Demirel demokrasi ve adaletin sesi oldu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Demirel Anadolu’yu arşın arşın gezip demokrasi ve adaletin sesini duyurdu.”

Demirel rahmetle yâd edildi

Her gecenin bir sabahı var

“Demokrasinin yaşaması için kendimi fedâ ettim”

9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in vefatının 7. senesinde İslamköy Çalcatepe’de Anıt Mezar’daki anma töreninde konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Muktedir olmayanın sesinin duyulmadığı bir dönemde arşın arşın Anadolu’yu gezip duyurdu; adaletin ve demokrasinin sesini” diye konuştu.

Süleyman Demirel’in bir cumhuriyet çocuğu olduğunu ifade eden Uysal, “Cumhuriyetle doğdu, cumhuriyet sayesinde, tıpkı kendisinin de dediği gibi başbakan, Cumhurbaşkanı ve nihayetinde milletimize ‘baba’ oldu. Kendisine İslamköy’den Çankaya’ya bir kariyer çizen, korumak için mücadele ettiği fırsat eşitliğiydi. Parlak bir mühendisken kendi ikbalini bir kenara bırakıp vatanın ve aziz milletimizin refahı için meşakkati, müşküliyeti seçti” diye konuştu.

HER AYAĞINDA HÜRRİYET OLAN ATIN SÜVARİSİ OLDU

Demirel’in atalete karşı süvarilik ettiğini söyleyen Uysal, “Her ayağında bir hürriyet olan bu kıratın adaletli süvarisi oldu Demirel. Cumhuriyetin tutup kaldırdığı elleriyle Cumhuriyeti daha da ileriye götürmek için didindi. Süleyman Demirel, bugün acı biçimde tecrübe ettiğimiz demokrasi eksikliğinin sonuçları için çözümü gösteren liderdi. Ona göre de Cumhuriyet demokrasi ile taçlanabilir ve nihayetinde demokrasi refahı, bereketi, kalkınmayı getirirdi” dedi.

DEMİREL TAHAMMÜL DEMEKTİ

Demirel’in “Cumhuriyet, çimentodur, kiremittir, fabrikadır, yoldur, barajdır, kalkınmadır, refahtır” sözünü hatırlatan Uysal, “Demirel tahammül demekti; kendisini eleştirmesini bilmiş, demokrasinin aynı zamanda bir eleştiri ve tahammül kültürü olduğunu bizlere göstermişti. Bugün maalesef kaybolan ‘devlet dili’ni en iyi biçimde kullanan isimdi. Zarifti, nazikti. Liderlik ettiği merkez sağ geleneği en iyi şekilde temsil etmiş, her fikri kucaklamayı bilmişti. Demirel için vatanın her sathı, milletin her şahsı nasıl zenginlikse, vatan için de Demirel ve hedefleri zenginlik demekti. Bir tek milletin derdi ile dolu şapkası vardı, onu da alıp gitti. Vefatının yıldönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı. Uysal ve beraberindeki partililer daha sonra Süleyman Demirel Müzesi’ni ziyaret ettiler.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

***

Örnek devlet adamıydı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 7’nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Süleyman Demirel, demokrasiye olan inancıyla örnek bir siyasetçi, kurallara ve kurumlara olan bağlılığıyla örnek bir devlet adamıydı. Yaşamı boyunca daima cumhuriyete bağlılığını ifade eden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i vefatının 7’nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

***

Akşener: Saygı ve rahmetle anıyorum

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 7. vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türk siyasi tarihine derin izler bırakan bir devlet insanı... Örnek duruşu, demokrat kişiliği ve istişare kültürüne verdiği değerle hep hatırımızda kalacak... 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yayınladıkları mesajlarında, vefat yıldönümünde Demirel’e rahmet dileklerinde bulundular.

Recep Gören - Ankara