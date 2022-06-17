Demirel rahmetle yâd edildi

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 7. yılında memleketi Isparta’daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Her gecenin bir sabahı var

“Demokrasinin yaşaması için kendimi fedâ ettim”

Atabey ilçesindeki İslamköy’de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi’nde düzenlenen törene katılım yoğun oldu. Törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Demirel’in anıt mezarının etrafı gül yapraklarıyla çevrildi. Tören, Demirel’in öz geçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi. Törene katılan eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Demirel’le ilk tanışan politikacılardan biri olduğunu söylerken, “Benim için bugün Demirel günüdür. Onun hatırası önünde sonsuz saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.

Törene askeri ve siyasi erkan, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Demirel’in yakınları katıldı. Törenin ardından vatandaşlar Demirel’in mezarı başında dua edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Demirel’in mezarına gün boyu ve sonrasında ziyaretler devam edecek.

Haber Merkezi