Demokrasi ve adalet mücadelesi verdi

Isparta’da konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demirel ismi bir millete duyulan sevdanın mukaddimesi koca bir milletin muhayyilesi, hoşgörü, öngörü, azim, kararlılık, cesaret, hak, demokrasi ve adalettir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 4. Yıldönümünde İslamköy Çalcatepe’deki mezarındaki anma programının ardından DP Isparta İl Binasında düzenlediği basın toplantısında Demirel’in “Kışlaya, camiye, okula siyaset sokmayın” sözlerini hatırlatırken, “Bu uyarıya kulak asmayanların, onun uyarılarına sırf “demokrasi” dediği, “Büyük Türkiye” hayali kurduğu için, “adalet” dediği için karşı çıkanların hırsları ile büyük bedeller ödedik” diye konuştu. Demirel isminin bir külliyat, devlet adamı olmanın ne olduğunu gelecek nesillere anlatan bir hatırat hayatı olduğunu anlatan Gültekin Uysal, “Demirel ismi bir millete duyulan sevdanın mukaddimesi koca bir milletin muhayyilesi, hoşgörü, öngörü, azim, kararlılık, cesaret, hak, demokrasi ve adalettir. Demirel koca bir ülkenin hasletlerini, hayallerini, ihtiyaçlarını bilen liderdir. Demirel, devlet adamı olmanın gereklerini bilen liderdir. Demirel, adaletin değerini, okuduğu satırlardan değil arkasından semaya baktığı ve milleti için duâ ettiği parmaklılardan bilir. Demirel demokrasiyi üç günlük mahpusluklardan değil ülkenin dengesini, halet-i ruhiyesini bozan ama kendisine çelik gibi bir azim katan Zincirbozanlardan, darağacına gönderilen bir başbakan ve bakanların murisi olduğundan bilir” dedi.

Basınımız hoşgörüsünü arıyor

Bugün millet olarak millete yük olmadan yaptığı gerçek yatırımlarının arandığını ifade eden Uysal, “Muhakkak ki basınımız hoşgörüsünü arıyor. İlişki kurduğumuz ülkeler uzlaşmacı ama çıkarlarımızı muhafaza eden üslubunu arıyor. Biz siyasiler telkinlerini ve tavsiyelerini arıyoruz. Ezcümle anıyoruz, arıyoruz. Ayağında bir kara lastik, üste yok başta yok, koyun güden, kendi ifadesi ile ‘Çoban Sülü’nün, “ben bunları bu cumhuriyete borçluyum” diyen anlayışını, mutevazılığını arıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün yaşasa ne derdi?

“Biz Süleyman Demirel’in şahsında hayat bulan demokrasiyi, adaleti, hürriyeti arıyoruz” diye konuşmasını sürdüren Uysal, “Acaba aramızda olsaydı bugün yaşananlara ne derdi?” diye sordu. Uysal konuşmasına şöyle devam etti; “Eminim seslenirdi, kriz yaşadığımızı kabul etmeyen ve işe yaramasa da yasak savma kabilinden boyuna plan açıklayan ekonomi bakanına, durduğu yerden, yani milletin yanından; ‘Bize plan değil pilav lazım’ derdi. Ardından eklerdi; ‘70 sente muhtacız’ diye. Liyakati bir kenara bırakanlara, torpille, adam kayırmayla iş tutanlara ses ederdi kendinden örnek vererek; ‘Ben bir gün evimde otururken Çankaya’ya çıkayım diyerek çıkmadım’ derdi. Tamamı iktidarın medyası haline gelen özel televizyonlara ve hatta devletin yayın organı TRT’ye bir küçük değişiklikle şöyle seslenirdi; ‘Biz televizyonlara hür olun dedik, esir olun demedik’ derdi.”

HABER: FATİH KARAGÖZ- ankara@yeniasya.com.tr