Demokrasi yoksa, yatırım da yok

Uzman Yaşar Aydın, uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin Türkiye’ye yatırım yapmamasına Türkiye’nin hukuk devletinden ve demokrasiden uzaklaşmış olmasını gerekçe gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’nin döviz rezervinin eksiye düşmesine yol açan politikalarını savunması, içeride ve dışarıda geniş yankı buldu. Uluslar arası finans çevrelerinde tedirginliğe yol açan bu açıklamalarla birlikte, TL’nin yeniden ABD doları karşısında değer kaybetmeye başlaması dikkat çekiyor. Ekonomi yönetiminde Kasım’da yaşanan değişiklik, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın bugüne kadar uyguladığı politikalar, uluslar arası finans çevrelerinde olumlu karşılanmış, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye yabancı para girişi artmaya başlamıştı. Uluslar arası finans ve yatırım çevrelerine Türkiye’ye yatırım yapma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir yaptığı bu çağrıların karşılık bulmaması, yatırımcıları ikna edememesini değerlendiren uzman Yaşar Aydın, Türkiye’ye yönelik güven sorununun, siyasî ve iktisadî yönleri olan, üç sebebi olduğunu söyledi.

Yargıya güven zedelendi

DW Türkçe’nin haberine göre Aydın, “Birincisi bölgesindeki jeostratejik altüst oluşların Türkiye’yi de etkileyen istikrarsızlıklara yol açması. İkincisi Türkiye’nin hukuk devletinden, demokrasiden uzaklaşmış olması, Rahip Brunson, Deniz Yücel ve Osman Kavala örneklerinde olduğu gibi yargının tehdit aracı olarak kullanılması, yargıya güvenin zedelenmiş olması. Üçüncü olarak da Türkiye’de enflasyonun yükselmiş olması, Berat Albayrak’ın da maceracı olarak nitelendirilebilecek bir ekonomi politikası izlemiş olması, bunda da ısrar etmiş olması” şeklinde konuştu. Aydın, Kasım ayından bu yana uluslararası finans çevrelerinde Türkiye’ye yönelik algının olumlu yönde değiştiğini hatırlatarak şöyle devam etti: “Bunun sebebi Albayrak’ın görevinden istifa etmiş ya da ettirilmiş olunması, yeniden güvenilir isimlerle gerçekçi, geleneksel ekonomi politikalarına yönelinmesi ve bir de tabii ki Erdoğan’ın yeniden Batı’ya yaklaşacağı mesajını vermiş olmasıdır.”

İnsanlar endişe içerisinde

Atılan adımların olumlu karşılandığını ancak güvenin tam olarak tesis edilmediğine işaret eden Yaşar Aydın, “Erdoğan güven vermiyor, yorgunluk belirtileri de var” dedi. Aydın, AKP hükümetinin gerekli ekonomik reformları gözardı ettiğini, popülist, kısa vadeli planlarla hareket ettiğini, bunun ise özellikle uzun vadeli yol haritası görmek isteyen yerli büyük sermaye için de ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti. Geçen yıllarda, olanakları olan Türklerin varlıklarının bir bölümünü yurt dışına çıkardıklarını da hatırlatan Aydın, “Bunun tek nedeni ekonominin performansı değil. Türkler, ‘başıma bir şey gelirse yurtdışında bir kapım olsun’ endişesi, paniği ile yurtdışına çıkartıyor parasını. Bu üzücü tabiî ki, ama insanlar korkuyor” dedi.