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6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Deprem bölgesi için 93 milyon liranın üzerinde yardım toplandı

06 Şubat 2020, Perşembe 15:00
AFAD Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 93,5 milyon lira toplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanarak hastanelere başvuran bin 631 kişiden bin 604'ü taburcu edilirken, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavisi sürüyor.

Depremin ardından bölgede, büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda ise 2 bin 218 artçı sarsıntı meydana geldi.

Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 65 milyon 510 bin 731, SMS sisteminde 27 milyon 907 bin 880 lira olmak üzere toplam 93 milyon 418 bin 611 lira yardım toplandı.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 412 bin 163, Malatya'da 98 bin 50 olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında ise Elazığ'da 12 bin 274, Malatya'da 3 bin 500 kişiyle görüşme yapıldı.

AA

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