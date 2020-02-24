Deprem kuşaklarındaki yapılar elden geçirilsin

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından deprem ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Görür, deprem kuşaklarındaki yapıların elden geçirilmesinden geç kalındığını öne sürdü: “Arkadaşlar, yine üzücü bir haber. Van’ın Başkale yerleşim alanında İran merkezli bir deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Göcük altında insanlarımızın olduğu söyleniyor. Eğer depremin yeri kesin ise, deprem gönderdiğim haritada görülen Başkale fayının (BşF) biraz doğusuna ve Hasan Timur Fay Zonunun (HFZ) güneyine düşüyor. Fay çözümleri yapılınca belki hangi fay üzerinde olduğu netleşecek. Başkale’den hayli uzak ve 5,8 büyüklüğünde olan bu depremin bu beldemizde bu kadar hasar yapmış olmasının nedeni yine kalitesiz yapı stoku. Artık deprem kuşaklarındaki yapıları belirli bir program dahilinde kökten elden geçirmemin zamanı geldi de geçiyor bile. Tekrar ulusca başımız sağolsun. Başkale’deki insanlarımıza başsağlığı, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Artçı depremler olacaktır. Hasarlı binalardan uzak dursunlar.”

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