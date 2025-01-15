Depremzedeler hâlâ çadırlarda

Mersin Milletvekili Talat Dinçer, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası yaşanan problemler ve hükûmetin verdiği sözleri yerine getirmemesiyle ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yazılı olarak cevaplaması talebiyle verilen önergede, depremzedelerin hakları ve yaşanan mağduriyetlerin ayrıntılı bir şekilde ele alınması istendi, toplanan 100 milyar TL bağışın akıbeti soruldu. Dinçer, “Afet sonrası toplanan yardımların yaklaşık yüzde 80’inin hâlâ depremzedelere ulaşmadığı iddiaları var. Yardımların büyük bir kısmının nereye gittiğini açıklamadan nasıl geçiştireceksiniz?” diyerek hükümete çağrıda bulundu. Mehmet Kara - ANKARA

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