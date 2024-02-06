6 şubat depremlerinin birinci yıldönümünde, depremin ardından vatandaşlara verilen sözlerin çoğunun yerine getirilmediği ve sorunların devam ettiği belirtiliyor.

Deprem yaraları derin

6 Şubat depremleri

HİÇBİR ŞEY NORMAL DEĞİL

Hatay Depremzede Derneği, depremin birinci yıldönümünde, çözülmeyen sorunları raporlaştırdı. Dernek başkanı Ekrem Deveci, deprem sonrasında verilen sözlerin tutulmadığını belirtti ve “Burada hiçbir şey normal değil” dedi.

80 SAYFALIK RAPORDA 8 BAŞLIK

Raporun 8 başlığı: Deprem öncesi Hatay, deprem yönetmeliği ve imar affı, depremin ilk on günü, sağlık, eğitim, hukuk, ekonomi, altyapı, ulaşım, ekolojik yıkım, rant, talan, zeytinlikler, insan hakları ihlalleri, demografik yapı.

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Depremzedeye verilen sözler tutulmadı

Hatay Depremzede Derneği, depremin birinci yıldönümünde, çözülmeyen sorunları raporlaştırdı. Raporun detaylarını anlatan dernek başkanı Ekrem Deveci, deprem sonrasında verilen sözlerin tutulmadığını belirtti ve “Burada hiç bir şey normal değil’ dedi.

Hatay Depremzede Derneği, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı ‘Hatay Depreminin 1. Yılı Raporu’nu açıkladı. Hatay’da hâlâ devam eden sorunların tespit edildiği seksen sayfalık raporda acil çözüm bekleyen sorunlar sekiz ana başlıkta toplandı. Deprem öncesinde Hatay, deprem yönetmeliği ve imar affı, depremin ilk on günü, sağlık, eğitim, hukuk, ekonomi, alt yapı, ulaşım, ekolojik yıkım, rant, talan, zeytinliklerin durumu, insan hakları ihlalleri, demografik yapı raporda yer aldı. Ayrıca raporda kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, ampute yurttaşlar, yaşlılar, kayıplar konusunda çarpıcı tespitler yer aldı. Artı Gerçek’in haberine göre, raporu değerlendiren Ekrem Deveci “Depremin ilk gününden beri doğrudan yaşadıklarımızı raporlaştırdık. Yetkililer Hatay’ın normalleştiğini söylüyor ama burada hiçbir şey normal değil. Raporumuzu okuduğunuzda Hatay’da hiçbir şeyin normalleşmediğini, ciddi, devasa sorunların devam ettiğini görecektir. Amacımız yaşananları tespit etmek ve tarihe not düşmektir” dedi.

Hatay iktidarın üvey evladı

Depremden sonra iktidarın verdiği sözleri tutmadığını belirten Deveci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmasında da itiraf ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmiş Hatay’da ‘Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?’ diyor. Bunu Hatay halkı ibretle dinliyor ve bir kez daha anladık ki Hatay iktidarın üvey evladı, Hataylılar olarak dayanışma içinde olmamız şart. Geçtiğimiz yıl depremden sonra Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıkların Hatay halkına verdikleri bir söz vardı. Bir yıl içerisinde Hataylılara kalıcı konutlar verilecek denildi ancak bu söz şu an yerine getirilmiş değil. Hatay’da 250 bin, 300 bin yıkılan binadan bahsediyoruz ve şu anda 6 bin civarında teslim edilecek konuttan bahsediliyor. 35 – 40 bin civarında ihalesi yapılıp, inşaatı başlayacak konuttan bahsediliyor. Geriye kalan 200 – 250 bin konut ne zaman yapılacak, ne zaman bitecek, ne zaman hak sahiplerine teslim edilecek, bu konuda çok ciddi bir muamma var. Konteynır kentler geçici barınma merkezi olarak görünüyor ama insanların endişesi geçici barınma merkezlerinin kalıcı barınma merkezine dönüşmesi. Barınma başlı başına bir sorun.”

‘NİÇİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİYOR?

Dernek Başkanı Ekrem Deveci “Devasa sorunlar ortada dururken halen bu kent için Özel Afet Bölgesi ilan edilmemesinin özel bir sebebi var mı?” diye sordu. Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi ve devletin Hatay’a özel bir bütçe ayırması gerektiğini belirterek, “Devletin Hatay’a özel bir bütçe ayırması elzemdir. Bu kapsamda Hatay halkı olarak, Hatay’da yıkımın en ağır yaşandığı; Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun ve Arsuz ilçeleri için Özel Afet Bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. Yetkililere soruyoruz; Sanıyoruz ki, 300 bine yakın binanın yıkılmış olması, on binlerce insanın hayatını kaybetmesi Özel Afet Bölgesi ilanı için yeterli nedenleri oluşturmuyor. Peki, bir kentin özel Afet Bölgesi olarak ilan edilmesi için başka hangi koşullar gerekmektedir?”

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319 bin ev 46 bine düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 31 Mart’ta yaptığı konuşmada, “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 14 Eylül’de TRT Haber’e verdiği mülakatta, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıklamıştı. bbc Türkçe’nin haberine göre, 25 Ocak’ta Anadolu Ajansı’na konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, kura çekimi için hazır olan 46 bin konutun, 41 bininin şehir merkezlerinde, 5 bininin de köylerde olduğunu, 6 Şubat itibarıyla anahtar teslimine başlanacağını söyledi.

Erdoğan 1 yıl demişti ama, yıllara yaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçen Cumartesi günü Hatay’da yaptığı konuşmada, “Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi ve ekledi: “İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.”demesiyle verdiği bir sözü daha yerine getirmediğinin itirafı oldu. Haber Merkezi

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Deprem bağışları ne oldu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan bağış kampanyalarında toplanan paraların akıbetini, depremin yıldönümünde yeniden Meclis Araştırma önergesi verdi.

Meclis Araştırma Önergesinde, 6 Şubat Depremlerinden sonra başlatılan “Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapmasında Bakanın soru önergesi verdiği cevapta yer alan bağışlardan 115 milyar 146 milyon liranın 85 milyar 697 milyon 129 bin lirasının toplandığını belirttiğine dikkat çekti. Gürer’in Eylül 2023’te “Türkiye Tek Yürek” kampanyası kapsamında verdiği soru önergesini cevaplayan Ali Yerlikaya, bu sefer yaptığı basın açıklamasıyla 2 Şubat 2024 tarihinde AA’nın da yer verdiği haberde, “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi: “128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. Bağış hesaplarımızla ilgili bütün süreçler ve veriler şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAD kurumsal internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor” diye duyurdu.

Ankara - Mehmet Kara