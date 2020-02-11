CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, dün İdlib'de şehit olan piyade uzman onbaşılar Davut Özcan, İbrahim Albayrak, Enes Alper, İbrahim Halil Açıkgöz ve Fatih Saylak'a Allah'tan rahmet diledi.

"Onlar bizim onurumuz, bizim gururumuz." diyen Kılıçdaroğlu, şehitlerin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve bütün millete başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'nin son 2 haftada 13 şehit verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda geçen salı günü 5 madde halinde bir yol haritası çizdiğini ve bunu kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenlerden istirham ediyorum; yeni şehitlerimiz gelmesin. Ölenler bizim insanlarımız. Suriyeli komşumuzla kavga etmek istemiyoruz. Hele hele vekalet savaşının maşası konumuna gelmek istemiyoruz. Türkiye, egemen güçlerin Orta Doğu'daki taşeronluğuna soyunmamalıdır, bedelini bizim asker ödememelidir." diye konuştu.

"Herkesi vicdan muhasebesi yapmaya çağırıyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay Valiliği önünde kendisini yakan vatandaşı anımsatarak, bu kişinin bir baba olduğunu ve işsiz olması nedeniyle çocuklarına yiyecek alamadığını ifade etti.

Babanın intihar etmesi konusunda herkesi vicdan muhasebesi yapmaya çağıran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Beni üzen ne biliyor musunuz? Bu acı olayı dahi istismar edip bir vicdansızlığın altına bir kadının imza atmış olmasıdır. Kişi kendisini işsizlik ve açlık nedeniyle yakıyor. AK Parti'li Ağrı Belediye Meclis üyesi, 'Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez.' diyor. İnsan öldü gitti. 'Yuh olsun.' diyeceğim de hafif kaçıyor."

"20 soru ve 20 cevap ile FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım"

Kılıçdaroğlu, "20 soru ve 20 cevap ile FETÖ'nün siyasi ayağını" açıklayacağını da söyledi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun 2018 faaliyet raporunda, FETÖ için "Devletin tüm kılcal damarlarına sızdılar. Devletin tüm kamu kurumlarını, sonra da devleti ele geçirmeye çalıştılar." ifadesinin bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birimin raporunda bu ibarenin yer aldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "FETÖ elemanlarını, devletin tüm kılcal damarlarına kim, nasıl yerleştirdi?" diye sorarak, devletin en mahrem, en önemli, en hassas birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere "FETÖ'nün siyasi ayağı" dediklerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, anayasa ve yasalara göre bu atamalarda tek yetkilinin iktidardaki parti olduğunu belirterek, "İktidardaki parti, terör örgütü elemanlarını devletin kılcal damarlarına yerleştirirken 'Ben bunların dürüst olduğunu sanıyordum, devlete ihanet etmeyeceklerini düşünüyordum, bundan bilgim yoktu' diyebilir mi? Önemli bir sorudur." dedi.

"Bu kanunu Meclise getiren kim?"

"FETÖ'nün, yürütme organının yetkilerini aşan talepleri nasıl yerine getirildi?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, TBMM'nin, FETÖ'nün taleplerini yerine getirmek için araç olarak kullanıldığını, yasa ile teker teker değil, kitleler halinde FETÖ unsurlarının, devletin kılcal damarlarına yerleştirilmesine imkan sağlandığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Bunu yapan kim, bu kanunu Meclise getiren kim, hangi başbakanın imzası var? Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek veren partinin liderine de sormak isterim; bunları ben görüyorum da sen mi görmüyorsun? Bir insanın en temel özelliği ülkesine koşulsuz bağlı olmasıdır. Ülkeye bağlılığı başka bir partinin üzerinden yapıyorsunuz. Sizin milliyetçiliğiniz her ortamda tartışılır. Bu kavgaların tamamını biz verdik. Bu yasalar çıkarken biz bu kavgaların tamamını verdik." ifadelerini kullandı.

"FETÖ ile samimi mücadele yapılmış değil"

FETÖ ile gerçekten mücadele edilmediğine ve örgüt mensuplarının devletten temizlenmediğine yönelik değerlendirmede de bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Herkes biliyor ki FETÖ ile samimi bir mücadele yapılmış değildir. Herkes biliyor ki parası olan dışarıda, kayınpederi olan da dışarıda. Gücü olan, siyasi arkası olanların kılına dahi dokunulmadı. FETÖ'cü oldukları bilinen ByLock'çular vardı. 215 bin 92 ByLock'çu vardı. Bu listeleri niye açıklamıyorlar. Niye FETÖ'yü koruyorlar. Açıklayın kardeşim, neden korkuyorsunuz. Hiçbir ayıklama yapmadan açıklayın. ByLock'çu listesini açıklamıyorsan FETÖ'ye destek vermeye devam ediyorsun demektir."