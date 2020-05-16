Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, hakkında soruşturma kovuşturma olmayan veya beraatına karar verilen KHK’lıların işe iade edilmemesine devletin hakkı olmadığını söyledi.

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, 05.12.2019 tarihinde Akit TV’de yayınlanan bir programa konuk oldu. “FETÖ ile mücadele ve KHK’lıların durumu” konulu programda konuşan Alpay, Olağanüstü Hal’in (OHAL) bittiğine dikkat çekerek beraat eden KHK’lıların işlerine iade edilmeleri gerektiğini söyledi. Alpay konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “8 bin 500 kişinin soruşturma ya da kovuşturma olmadığı ya da beraatına karar verildiği durumda devlet bu insanları işe iade kararını almak ve uygulamak zorundadır. Ben Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olarak söylediği söz katılmıyorum. Diyor ki ‘devlet bunlarla çalışmak istemiyor.’ Devletin böyle bir hakkı yok. Devlet hepimizin devleti. Yani seni almam, onu almam diye bir şey olamaz. Kanunen önünde bir engel yoksa oraya siz şahsen engel koyamazsınız. Benim endişem var, kaygım var diyemezsiniz. Bize dediler ki ‘imam hatip mezunu hukuk okumasın, imam hatip mezunu tıp okumasın.’ Bu durum buna benzer birtakım yorumların önünü açar, dolayısıyla bizim buna müsaade etmememiz gerekiyor.”

Normal uygulamalara geçilmeli

KHK’lıların işlerine iade edilmemesi durumunda ilerleyen zamanlarda ülkenin bir kıyamet tablosuna dönüşebileceğini söyleyen Alpay “Yapacağımız şey şu; beraat etmiş mi etmiş. Ne iş yapıyordu bu adam? Doktordu, gitsin doktor olsun, hemşireydi hemşire olsun. Öbür türlüsü bizi önünü alamayacağımız bir kıyamet tablosuna çevirir. Ben bundan çekiniyorum. Şu an işler normal gidiyor. Yarın Türkiye’de herhangi bir değişiklik, bir kaos, bir kargaşa, dışarıdan bir müdahale, ekonomik anlamda olağanüstü bir durum ortaya çıktığında bu sefer ne olur? Zaten siz bunu uygulamıştınız derler, 127 bin kişi KHK ile ihraç edilmişken, 500 bin kişi ihraç ettiklerinde hiçbir şey diyemezsiniz. İnsanların malına mülküne el koyduklarında bir şey diyemezsiniz. Dolayısıyla bunu bir genel geçer yasa gibi kabul etmek doğru değil. Olağanüstü dönemde çıkartılmış olağanüstü yasadır. Olağanüstü dönem bittiğinde bence normal dönemin normal uygulamasına geçmek gerekir” dedi.