Dış politikada atılan yanlış adımlar sebebiyle zor günler kapıda

ABD, RUSYA VE SURİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER ZORLU BİR DÖNEME GİRDİĞİMİZİN GÖSTERGESİ.

TÜRKİYE, RUSYA VE AMERİKA ARASINDA SIKIŞTI

Emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Putin ile Erdoğan görüşmesini değerlendirirken, “Suriye’de terör örgütleri ile Rusya ve Amerika arasında sıkışmış bir Türkiye var. Dahası Erdoğan, dış politikada bir o yana bir bu yana koşuyor” diye konuştu.

RUSYA İLE ASKERî YATIRIM S-400’DEN BÜYÜK KRİZ ÇIKARIR

EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Erdoğan’ın Soçi sonrası yaptığı açıklamaların “NATO müttefikliği yokmuş gibi Rusya'yla özellikle savunma sanayisinde daha da derinleştirileceğine dönük hamle yapmanın S-400'den daha büyük bir kriz çıkarabileceğini” söyledi.

ABD’NİN YENİ BÜYÜKELÇİ ADAYINDAN SERT AÇIKLAMALAR

BU arada, Biden’in yeni Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake’in Senato’da “S-400 alımları yaptırımları daha da artırır. Türkiye’de, Çin hariç, tüm ülkelerden fazla gazeteci hapiste” gibi açıklamaları Türk-Amerikan ilişkilerini zor zamanların beklediğini gösterdi.

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Dış politikada zor günler kapıda

Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Türkiye-Rusya görüşmesini değerlendiriRken, “Suriye’de terör örgütleri ile Rusya ve Amerika arasında sıkışmış bir Türkiye var. Dahası Amerika’yla ilişkilerin geleceğinin hayra alamet olmadığını söyleyen Erdoğan, dış politikada bir o yana bir bu yana koşuyor” dedi.

Soçi’deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sonrası ortak bir açıklama yapılmaması, iki ülke ilişkilerindeki sorunların derinleştiğinin bir işareti olarak algılandı. İki liderin sadece tercümanların katıldığı 2 saat 50 dakikalık baş başa görüşmesi diplomatik teamüller açısından da tartışmalara yol açtı. DW Türkçe’nin haberine göre, Putin-Erdoğan görüşmesini değerlendiren emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, “Diplomatik teamüllere uygun bir görüşme değil bu. Baş başa görüşmenin ardından ortak açıklama yapılmaması ya ortada gerçekten devlet gizliliğini gerektiren bir duruma işaret eder ya da öyle bir anlaşma, öyle bir pazarlık yapılmıştır ki iktidar bunu kamuoyundan gizler. İşte biz bu ikinci seçeneğe tanıklık ediyoruz” eleştirisini yöneltti.

Hayra alamet değil

Çeviköz, Erdoğan’ın Putin’le giriştiği pazarlıkta birçok taviz verdiği ve bunu da kamuoyuna açıktan göstermek yerine zaman içinde kabul ettirme yoluna gideceği görüşünde. Rusya’nın İdlib’i, Türk askerî unsurlarının bulunduğu bölgeleri bombaladığına dikkat çeken Çeviköz, Ankara’nın bu durum karşısında bir aksiyon alamadığını söylüyor. Görüşme sonrası tarafların İdlib konusunda ortak açıklama yapmamasının İdlib konusundaki pazarlığın sürdüğüne işaret ettiğini ifade eden Çeviköz, “Suriye’de terör örgütleri ile Rusya ve Amerika arasında sıkışmış bir Türkiye var. Dahası Amerika’yla ilişkilerin geleceğinin hayra âlâmet olmadığını söyleyen Erdoğan, dış politikada bir o yana bir bu yana koşuyor” yorumu yaptı.

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Suriye’de nihaÎ çözüm vakti geldi

Türkiye’nin eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Soçi’de önceki gün Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen görüşmelere dair değerlendirme yaparken, “Soçi toplantısı Türk-Rus ilişkilerinde çok önemli bir toplantı olarak tarihte yerini alacaktır. Bu demek değil ki çözüme emin adımlarla gidiliyor. Ancak her iki taraf da Suriye’de artık farklı bir kompozisyona gidilmesi gerektiğinin farkında. Kalıcı nihaî çözüm vakti geldi. Mesele bunun nasıl yapılacağı ve nasıl idame ettirileceği. Suriye’de çok anormal bir durum ve çözülmesi gereken çok fazla sorun var” dedi. Ülkelerin artık enerjilerini Suriye’ye harcamak istemediklerini vurgulayan Önhon, tarafların çözüm için konjonktürün müsait olduğu değerlendirmesini yaptığına dikkat çekerek, “Ülkelerin uğraşacakları başka konular var artık. Ülkeler enerjilerini Suriye’ye değil, pandeminin etkilerini silmeye harcamak istiyorlar. Türkiye de artık bir şey yapılması gerektiği noktasına geldi. Ama meseleler o kadar zor ve karmaşık ki bunların kısa sürede çözülmesini ben mümkün görmüyorum.” ifadelerini kullandı.