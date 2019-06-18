"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Dışişleri Bakanı İran'a gidecek

18 Haziran 2019, Salı 21:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in daveti üzerine İran’a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Etiketler: Dışişleri Bakanı, İran
Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM yarın Kaşıkçı cinayetiye ilgili raporu açıklayacak

    Askerlik süresini 6 aya indiren madde mecliste kabul edildi

    Şampiyon oldular, umre biletini kaptılar

    AB Mursi'nin ailesine başsağlığı diledi

    BM Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını istedi

    Rejimin İdlib'e saldırıları sürüyor

    ABD Ukrayna'ya askeri destek sağlayacak

    Bütçe açığı 12,1 milyar TL

    17 yıldır bunu niye yapmadınız?

    Her mutsuzluk depresyon mudur?

    '1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet sebebiyle öldü'

    Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Müslümanlığı da politik malzeme olarak kullandılar

    Adalet Bakanı Gül: Düşüncesinden ötürü hiç kimse cezaevine girmemeli

    AB ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi

    AB Mursi'nin ölümüne sessiz

    Mısır, Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal iddialarını reddetti

    'Mursi, Mısır'ın özgürlüğü için verdiği mücadelede vefat etti'

    PKK'nın Sason sorumlusu ölü ele geçirildi

    ABD ile terör örgütü YPG'nin ittifakı itirafçı ifadelerinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel’den bir Said Nursî hatırası
    Genel

    İki aday iki yorum
    Genel

    Demokrasi kapısı açıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Doğru ve orta yol, üçüncü yol...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıda; ruhlara şifadır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Temsil, tebliğ ve tesbih üzerine
    Faruk ÇAKIR

    Bunları yapabiliriz
    Genel

    Adalet Bakanı Gül: Düşüncesinden ötürü hiç kimse cezaevine girmemeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.