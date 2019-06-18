Dışişleri Bakanı İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in daveti üzerine İran’a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.



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