Diyanet’ten maaş promosyonu fetvası

Diyanet’ten ‘emeklilerin maaş promosyonlarıyla’ ilgili fetva: Alıp kullanmak caiz değildir.

Son dönemde emekli maaşlarını kendi bünyelerine katmak için rekabete giren bankalar tarafından verilen en yüksek promosyon 7 bin 500 TL’ye kadar çıkarken, Diyanet’ten konuyla ilgili açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Banka promosyonu caiz midir?” sorusuna “Hayır” cevabını verdi.

Emekliler promosyon için arayışlarını sürdürürken, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Banka promosyonu caiz midir?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.”