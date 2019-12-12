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Diyarbakır'da da bir çocuk ölmüş

12 Aralık 2019, Perşembe 16:28
Ankara'nın Keçiören ilçesinde önceki gün şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak ölen 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız'a benzer şekilde Diyarbakır'da 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin de öldüğü öğrenildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 28 Kasım'da bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bilgi, 10 gün süren tedaviye rağmen 6 Aralık'ta öldü.

DÜ Acil ve Travmatoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, yaptığı açıklamada, solunum yoluna yabancı cisim kaçması sonucu fenalaşan çocuğa 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldığını, daha sonra hastanın hastaneye getirildiğini söyledi.

Kalp masajına hastanede de devam ettiklerini ifade eden Dursun, ameliyatla yabancı cismin çocuğun soluk borusundan çıkarıldığını aktardı.

Çocuğun 10 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü ancak beyin ölümü gerçekleştiğini belirten Dursun, "Bize aktarılan, çocuğun ambalajın kapağında kalan çikolatayı yemek isterken kapağın soluk borusuna kaçtığı yönünde. Bu tür yabancı bir cismin soluk borusuna kaçması bölgeden bölgeye, yaştan yaşa değişiyor. Özellikle 3-4 yaşın altındaki çocuklara küçük oyuncaklar ve kuruyemiş gibi yiyeceklerin verilmemesi, oyuncak ve bu tür malzemeler satılırken de dikkatli olunması gerekir." diye konuştu.

Umut Bilgi'nin babası Mehmet Can Bilgi, 3 çocukları olduğunu, Umut'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

İşte olduğu sırada gelen telefonla oğlu Umut'un boğazına bir cisim kaçtığını öğrendiğini, hemen hastaneye koştuğunu ifade eden Bilgi, "Hastaneye gittiğimde oğluma müdahale yapılıyordu. Soluk aldığını, yaşayacağını düşündüm. Ama kaybettik." dedi.

Anne Gülşen Bilgi de oğlunun bakkaldan gelirken çikolata aldığını gördüğünü anlatarak, "Bakkaldan gelirken çikolata almış yiyordu. Ekmek almaya gönderecektim. Çikolatanın ambalajıyla oynuyordu. Bilseydim çöpe atardım. Fırına gönderirken merdivenden geri döndü, nefes alamadığını gördüm, çırpınmaya başladı. Sırtına vurdum, o parça çıkmadı. Karnına bastırdım yine çıkmadı, parmağımla çıkarmaya çalıştım o da olmadı." ifadelerini kullandı.

Hastanede de müdahale edildiğini ancak parçanın bir süre çıkarılamadığını, soluk borusuna kaçan parçanın ameliyatla alındığını söyleyen Bilgi, oğlunun yoğun bakımda süren tedavisinin ardından öldüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, okulun dışında gelişen olayla ilgili inceleme başlattıklarını kaydetti.

AA

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