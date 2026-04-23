Yeni Asya Vakfı ve ALF 2026 Kurbanına hazır

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya ALF Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Kurban Organizasyonu’nun hazırlıkları tamamlandı.

İki vakfın ortaklaşa gerçekleştireceği organizasyonda Türkiye içi küçükbaş hisse bedeli 19.500 tl, yurtdışı kurban hisse bedeli ise 6000 tl olarak belirlendi. “Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz” şeklinde duyuru yapan Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Light Foundation (ALF), vekaletle kurban kesimi yaptırmak isteyenlerin bağışlarını öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyor. Son katılım 26 Mayıs İki vakfın birlikte düzenlediği kurban organizasyonuna katılmak isteyen hayırseverlerin belirlenen miktarları; Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı ’nın Kuveyt Türk (TL): TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01 veya

PTT: 13676447 NO’lu hesaplarına yatırmaları yeterli olacak. Yeni Asya Vakfı , organizasyona katılmak isteyip ödemeyi yapan hayırseverlerin kendilerine geri dönüş yapılabilmesi için ATM ve banka havalelerinde telefon, ad, soyad ve bağış türünü mutlaka belirtmeleri hatırlatmasında bulundu. Söz konusu organizasyona katılmak isteyen bağışçıların en geç 26 Mayıs 2026 (Arefe günü) tarihine kadar bağış bilgilerini bildirmeleri gerekiyor. Yeni Asya Vakfı ve Alf işbirliğiyle gerçekleştirilecek 2026 Kurban organizasyonunun T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tebligatına uygun olarak düzenlendiğini belirten vakıf yetkilileri, bağışçıların gerekli hallerde +90 (536) 560 95 43 no’lu telefondan kendilerine ulaşılabileceğini ifade etti. İstanbul - Naciye Doyran

Okunma Sayısı: 533

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.