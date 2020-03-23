Dört belediyeye daha kayyım atandı

HDP yönetiminde bulunan Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla kayyım atandı.

Belediye binalarının etrafı sabah saatlerinde polisler tarafından çevrilirken belediyelerin önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Belediyelere giden personeller de binalara alınmayarak evlerine gönderildi. Alınan bilgilere göre, şimdiye kadar Silvan Belediye Eşbaşkanı Naşide Toprak ve Ergani Belediye Eşbaşkanı Ahmet Kaya gözaltına alındı. Son kayyum atamalarıyla partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyım atanmış oldu.

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