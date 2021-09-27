“Dostum Biden” diye gitti, tam tersiyle geri döndü

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ‘Dostum Biden’ ile başladığını, “Çalıştığım hiçbir ABD Başkanı ile bu kadar kötü olmadım” ile bittiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ‘Dostum Biden’ ile başladığını, geri dönüş yolunda uçaktaki “çalıştığım hiçbir ABD Başkanı ile bu kadar kötü olmadım” değerlendirmesi ile noktaladığını hatırlatarak, “Anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden ile ısrarlı görüşme talebi karşılık bulmayınca yeniden Rusya ve S-400 kartını açarak tavır koymaya çalışılıyor” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşme ve görüntü verme iştahının birincil ve en önemli amacı iç siyasette bir olumlu hava estirmekti; o da gerçekleşmedi! Şimdi Sayın Erdoğan, Türkiye’nin itibarını zedeleyen, ABD’nin aleni tehditlerine muhatap eden ve gücünü gereksiz sorgulatan ‘diplomatik fiyaskoların’ güya hesabını Rusya üzerinden sırma hamlesi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Çok yazık!

“Suriye’de ABD ve Rusya’nın nüfuz sahaları mutabakatı ortadayken, her gün İdlip’te saldırılara muhatap olurken Rusya’ya kendini dolayısıyla Türkiye’yi mahkûm etmek sefilliğin zirvesine çıkmak demek!” diyen Gültekin Uysal, “Sayın Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşemedim diye öfke ve acziyet ile S-400/Rusya kartına sarılması ‘aşkına karşılık bulamayan gencin ilk bulduğu ile kaçmasına’ benziyor. Çok yazık! AKP iktidarı öfke ile ‘2. S400 bataryalarını alabiliriz’ diye boş lâf söyleyip ‘sürünün üzerine kurt çekmek’ yerine önce şu aldığımız 1. S400 bataryalarını bir aktif hale getirse milletimizin vergilerinden verdiğimiz milyar dolar da boşa gitmese daha iyi olur!” değerlendirmesinde bulundu.

Mağduriyet oluşturma stratejisi

Uysal, “Bir yandan da Sayın Erdoğan, ABD’yi Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya sevk edecek açıklama ve tercihler yaparak acaba yine bildiği ‘mağduriyet’ algısı oluşturma stratejisiyle çaresizlikle boğuştuğu ekonomik problemlerin yükünü ‘dış güçlere’ mi havale etmek istiyor?” diye sordu. Uysal, Türkiye ile ilişkilerin tüm olumsuz boyutlarına rağmen ABD’nin 2022 Savunma Bakanlığı Pentagon bütçesinden PYD/PKK terör örgütüne 177 milyon dolar yardım yapmasına da şiddetle karşı olduklarını ifade etti.