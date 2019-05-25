Dr. Tahsin Tola’yı rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebelerinden biri olan Dr. Tahsin Tola’yı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Bediüzzaman’ın “Nurlar’ın intişarı ve maslahatı namına siyasete giren bazı kardeşler” ifadesinde kastettiği şahıslardan biri olan Dr. Tahsin Tola, 23 Mayıs 1983 tarihinde vefat etti. O, Demokrat Parti’den milletvekili olduğu sıralarda Bediüzzaman’ı Isparta’daki evinde ziyaret etmişti. Said Nursî, Afyon mahkemesinin beraatle sonuçlanması sonrasında, Tahsin Tola’yı Başbakan Adnan Menderes’e gönderdi. Selâmlarını iletmesini ve Risâle-i Nur’un neşrine destek vermesini istedi. İstanbul – Yeni Asya

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