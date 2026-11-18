Daha ucuza sebze meyve alabilmek için vatandaşlar pazara akşam çıkıyor.

Beylikdüzü Marmara mahallesindeki Salı pazarına daha uygun fiyata ürün alabilmek için akşam saatinde gelen vatandaşlar pazar sokağında yoğunluk oluşturdu. Sebze ve meyveyi daha ucuza alabilme umuduyla tezgâhları dolaşan vatandaşlar, bütçelerine uygun ürün aradı. Ancak akşam indirimleri bile birçok kişinin istediği alışverişi yapmasına yetmedi. Emekli vatandaş L.K, “Ucuza bir şeyler alırım diye akşam geldim. Pazarcılar indirim yapsa da, para yok. İhtiyacımız olan her şeyi alamıyoruz, önce en gerekli olanları seçiyoruz” dedi. Bir başka vatandaş da, “Akşam da çıksak, ucuzunu da seçsek yine dolap dolmuyor, aldığım iki gün ancak yeter. İnsan canının istediğini alamıyor. Daha fazla almaya gücümüz yetmiyor” diye konuştu. Pazarcı esnafı da, “Gündüz bu yoğunluk yoktu. Eskiden böyle değildi, millet artık pazara akşam gelmeye başladı. Vatandaş ucuza almak istiyor, biz de tezgahımızdaki ürünleri bitirip bir an önce eve gitmek istiyoruz.” dedi.

İSTANBUL - MEHTAP YÜKSELTEN