CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, HGS ve otoyol geçişlerinde yaşanan tahsilat aksaklıkları ile katlanarak artan cezalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hesabında bakiye veya otomatik ödeme talimatı bulunmasına rağmen sürücülerden çekim yapılmadığını belirten Demir, vatandaşların borçlarını ancak icra aşamasında öğrendiğini vurgulayarak yetkililere kritik sorular yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla HGS ve otoyol geçişlerindeki ceza uygulamalarını eleştirdi. Yaşanan mağduriyetlerin sürücülerden değil, doğrudan altyapıdaki aksaklıklardan kaynaklandığını ifade eden Demir, uygulanan yüksek ceza oranlarına dikkat çekti. "Vatandaş borcu icra aşamasında öğreniyor" Sistemdeki hatalar sebebiyle düşük geçiş ücretlerinin kısa sürede fahiş rakamlara ulaştığını belirten Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "HGS ve otoyol geçişlerindeki sorunlar vatandaşın hatası değil, açık bir sistem sorunudur. Bakiyesi ya da otomatik talimatı olduğu halde çekim yapılmıyor, yasal bilgilendirme yapılmadan 165 liralık geçiş 3 bin 326 liraya, bin 45 liralık geçiş 12 bin liraya çıkıyor, vatandaş borcu icra aşamasında öğreniyor. Bu soygun değilse nedir?" Yetkililere 5 kritik soru 2026 yılı itibarıyla dijital altyapının geldiği noktada borç bildirimi yapılamamasının kabul edilemez olduğunu savunan CHP'li Demir, özel işletme ve yüklenici kaynaklı aksaklıkların faturasının vatandaşa kesildiğini belirtti. Demir, ilgili kurumların yanıtlaması talebiyle şu soruları sıraladı: Katmerli ceza uygulaması: 2026 yılında borç bildirimi yapılamaması, özel işletme ve yüklenici aksaklıkları ile uygulanan katmerli cezanın tefecilikten farkı ne?

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