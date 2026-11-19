Almanya'nın Sauerland bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki aşırı sağcı bir öğrenci, 3D yazıcı kullanarak ürettiği çalışır durumdaki silahlarla bir camiye saldırı düzenleme hazırlığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Almanya güvenlik birimleri, ülke genelinde camileri ve Müslüman toplumu hedef alan muhtemel bir terör saldırısını engelledi. Alman kamu yayıncısı WDR'nin haberine göre, ülkenin batısındaki Sauerland bölgesine bağlı Eslohe kasabasında ikamet eden 18 yaşındaki bir öğrenci, bir camiye silahlı saldırı planladığı gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

3D yazıcıyla çalışır durumda silahlar üretti

Soruşturmayı yürüten Düsseldorf Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin kendi imkanlarıyla 3D yazıcı kullanarak ateşli silahlar ürettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin şüphelinin yaşadığı evde gerçekleştirdiği aramalarda, 3D yazıcı ile üretilmiş çalışır vaziyette çok sayıda silah, silah parçası ve mühimmat ele geçirildi.

Saldırı için 2026 sonunu hedeflemişti

Konuya ilişkin basına bilgi veren Düsseldorf Başsavcısı Alexandra Wiese, şüphelinin kendi ürettiği bu silahlarla 2026 yılının sonu ile 2027 yılının başları arasındaki dönemde bir camideki Müslümanlara yönelik saldırı düzenlemeyi planladığına dair ciddi şüphelerin bulunduğunu ifade etti.

Başsavcı Wiese, yapılan incelemelerde zanlının aşırı sağcı bir dünya görüşüne sahip olduğuna dair güçlü ipuçlarına ulaşıldığını ve bu kişinin ırkçı düşüncelerini Müslümanlara karşı da açıkça sergilediğini kaydetti.

Suçlamaların kapsamı genişletildi

Alman basınında yer alan detaylara göre, ağustos ayında gözaltına alınan şüpheli hakkında ilk etapta Arnsberg Savcılığı tarafından "Silahlar Kanunu'nu ihlal" şüphesiyle tutuklama emri talep edildi. Ancak soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni dijital bulguların ardından dosya Düsseldorf Başsavcılığı'na devredildi. Başsavcılık, mevcut tutuklama emrine "devletin güvenliğini tehdit eden bir şiddet eylemine hazırlık" suçlamasını da ekledi.

Örgüt bağlantısı araştırılıyor

Savcılık makamları, şüpheli gencin bu saldırı planını tek başına mı kurguladığı yoksa arkasında aşırı sağcı bir ağ veya destekçilerin bulunup bulunmadığı sorusuna cevap arıyor.

Başsavcı Wiese, şüpheli hakkında henüz resmi bir iddianamenin hazırlanmadığını hatırlattı. Tanık ifadelerine başvurulduğunu, el konulan dijital veri taşıyıcılarının ve 3D silahların balistik incelemelerinin sürdüğünü belirten Wiese, yargı süreci tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurguladı.