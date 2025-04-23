Dünyadan Türkiye'ye geçmiş olsun mesajları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Artçı sarsıntılar sürüyor

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi - "Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız" Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi. Türkiye'deki yabancı misyonlardan İstanbul'da meydana gelen depremler için "geçmiş olsun" mesajı Türkiye'deki yabancı misyonlar, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin geçmiş olsun mesajları paylaştı. Ankara ve İstanbul'daki diplomatik misyonlar, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya platformlarından paylaşımlar yaptı. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya paylaşımında, "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun." ifadesini kullandı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, X paylaşımında, "Çok geçmiş olsun, İstanbul" ifadesine yer verdi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından, "Tüm İstanbul'a geçmiş olsun" şeklinde paylaşımda bulundu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun" ifadesini paylaştı. İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği de İstanbul'daki depremlere dair durumu gözlemlediklerini belirterek, vatandaşlarına yerel yetkililerin tavsiyelerine uyma konusunda çağrıda bulundu. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Başbakan Şahbaz Şerif'in X sosyal medya hesabındaki "Türkiye'deki deprem haberlerinden derin endişe duyuyorum. Türk kardeşlerimizin güvenliği için dua ediyorum. Pakistan, bu doğal afette mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır." ifadelerini paylaştı. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun, X sosyal medya hesabındaki paylaşımda, dikkatli olunması ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uyulması konusunda çağrıda bulundu. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler nedeniyle durumu takip ettiklerini belirterek, dikkatli olunması ve yerel yetkililerin talimatlarına uyulması çağrısı yaptı. AA

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