"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

15 Ekim 2022, Cumartesi 11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin vefat ettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, vefat edenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif'ten taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen patlamada vefat edenler için derin üzüntüsünü vurgulayarak, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada vefat edenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle, Türkiye'nin üzüntüsünü paylaştıkları ifade edildi.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının patlamada vefat edenlerin ailelerine, Türk hükümetine ve halkına taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vefat eden maden işçileri gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

    Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen Polis Sami Altıntaş şehit oldu

    Venezuela'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

    Anlaşma sağlanamadı, Fransa'daki büyük grev devam edecek

    "Yaşadığım en büyük acı''

    Bartın'daki patlamada 40 madenci vefat etti - Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

    Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

    Haftanın maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 135. kez karşı karşıya geliyor

    Üzüntüyle izlediler

    Konuşan Türkiye’den susan Türkiye’ye

    Uysal: Sansür yasası

    Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin son durum? - Kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

    OLAF raporu: Frontex, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas etti

    Bu miting eczacının son çığlığı

    UEFA ülke puanında 14. sıraya yükseldik

    'Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin'

    Köln’de ezan sevinci

    Tarım enflasyonu durdurulamıyor

    Asgari ücretliye ev sahibi olmak hayal

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasiyyunu irşad”
    Misbah ERATİLLA

    Yusuf Hoca ve Bediüzzaman
    Genel

    Bartın'da madendeki patlamada vefat sayısı 25'e yükseldi
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye 1947 daveti
    Cevher İLHAN

    Yolsuzluğun soruşturulması mı yasaklanıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnkılap kusurlarını üç-dört adama verip tamire çalışsanız
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir gün el yıkama ile hastalıklar önlenir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Bir tebessümün tevafukları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.