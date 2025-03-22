"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Düşmanına adaletli davranmayanın davası Allah nezdinde boştur

22 Mart 2025, Cumartesi 14:26
AKP’li Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Adalet çağrısı yapan Metiner, “Kul hakkı, İslam’ın en fazla önem verdiği bir haktır. Bir insanı sırf muhaliftir diye olmadık iddialar üzerinden itibarsızlaştırmaya veya lekelemeye çalışmak, kul hakkına girer. Bir kişiye veya bir topluluğa duyulan öfke şayet sizi adaletsizliğe sevk ediyorsa imanınızdan yana sorununuz var demektir. Düşmanına dahi adaletli davranmayan birinin davası Allah nezdinde boştur. İslam’ın ahlâkî öğretisine uygun davranmayan ve adalet ilkesine riayet etmeyen birinin Müslümanlık iddiası kadar insanlık iddiası da boştur” diye yazdı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 972
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yaşar

    22.3.2025 14:31:43

    Mehmet Metiner baştan kaybediyor.Çünkü dost ve düşman kavramlarını haydutça harcıyor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hayatını Risale-i Nur Hizmetine vakfetmiş Ömer Tuncay Ağabey: Bu hizmet, fedakârlık ve sadâkat ister

BM: Filistin’de işgal sona ersin

Prof. Dr. Said Ramazan el-Bûtî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç

“Çocuklu Cami”ye büyük ilgi

Üstadın son Ramazan’ı

Bir günlük kayıp 10 milyar dolar

Mazlumder: Haklar keyfî olarak askıya alınamaz

Filistin’den uluslararası koruma çağrısı

İsrail ateşkesi en az 1000 kez ihlâl etti

İsrail 5 BM çalışanını daha öldürdü

Kızıldeniz’de de tansiyon yüksek

Scholz’dan İmamoğlu tepkisi: Can sıkıcı

İstanbul’a kayyım ekonomiyi çökertir

Düşmanına adaletli davranmayanın davası Allah nezdinde boştur

Demokrasinin kolonları kesildi

Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyormuş!

Trump: F-47'ye geçeceğiz

Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edin, rezervasyonlu şarj istasyonlarını tercih edin

Kur'ân az sözle geniş hakikatleri anlatır

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

İttihad-ı İslâma giden yolda Türk-Kürt kardeşliği
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Çıkış yolu Bediüzzaman’da
Osman ZENGİN

Bana bağlanmayın, kitaba bağlanın!
Cevher İLHAN

Bediüzzaman’ın “özerklik” ikâzı
Genel

Daima yapıcı oldu, talebelerine müsbet hareketi ders verdi
Sebahattin YAŞAR

Sen, şuna buna neden sataşıyorsun?
Faruk ÇAKIR

Çare sunan âlim
Ali FERŞADOĞLU

Bediüzzaman duygularımızı ameliyat etti
İslam YAŞAR

İttihad-ı İslâm ve ihya-i iman

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.