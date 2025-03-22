Düşmanına adaletli davranmayanın davası Allah nezdinde boştur

AKP’li Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Adalet çağrısı yapan Metiner, “Kul hakkı, İslam’ın en fazla önem verdiği bir haktır. Bir insanı sırf muhaliftir diye olmadık iddialar üzerinden itibarsızlaştırmaya veya lekelemeye çalışmak, kul hakkına girer. Bir kişiye veya bir topluluğa duyulan öfke şayet sizi adaletsizliğe sevk ediyorsa imanınızdan yana sorununuz var demektir. Düşmanına dahi adaletli davranmayan birinin davası Allah nezdinde boştur. İslam’ın ahlâkî öğretisine uygun davranmayan ve adalet ilkesine riayet etmeyen birinin Müslümanlık iddiası kadar insanlık iddiası da boştur” diye yazdı. Haber Merkezi

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