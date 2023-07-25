Ek MTV’ye iptal davası

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ekonomik kayıplarının telafisi için çıkarılan kanunla toplanacak paranın yalnızca dörtte birinin deprem harcamalarında kullanılacağını öne sürdü. Bunun, Anayasa’nın, “hukuk devleti”, “sosyal devlet”, “eşitlik”, “adalet”, “verginin genelliği ve adaleti”, “herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi” ilkelerini ihlal ettiğini savunan Günaydın, Yüksek Mahkemenin daha önce benzer yönde yapılan 2 düzenlemeyi iptal ettiğini dile getirdi. Günaydın, düzenlemede yer alan, “vergi gelirlerinden mahalli idarelere düşen payın verilmemesi”ni öngören maddenin de iptalini istediklerini bildirdi. AA

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