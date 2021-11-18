“TÜRK TİPİ BAŞKANLIK EKONOMİYİ UÇURACAK” DİYORLARDI. UÇAN, 11 LİRAYA KOŞAN DOLAR, GRAMI 630 LİRAYA DAYANAN ALTIN, FAİZ, ENFLASYON, İŞSİZLİK, FAKİRLİK OLDU.

HALK DAHA DA FAKİRLEŞTİ

Türkiye ekonomisi başkanlık sistemi ile yönetilen son 3 yılda ağır tahribata uğradı. Ekonomik veriler dip yaparken, faiz, dolar ve euro uçuşa geçti. TL dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti. Değer kaybeden TL ve enflasyon sarmalı halkı daha da fakirleştirdi.

KAMYONLA EZİP SONRA...

MB eski Başekonomisti Hakan Kara: "Döviz kurunu ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra 'Vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz' demenin hiçbir anlamı yok. Bu, kamyonla vatandaşın üzerinden geçip sonra ‘Tedavi masrafını karşılarız’ demeye benziyor.”

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Ekonomi çakıldı, dolar ve altın uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sisteminin ekonomide ‘büyük bir sıçrama’ sağlayacağını vaad etmişti. Ancak son 3 yılda ‘sıçrama’ yapan artan enflasyon, döviz kurları ve altın oldu.

AKP iktidarının “Türk tipi başkanlık Türkiye ekonomisini uçuracak” vaadi, döviz kurlarındaki yüksek tansiyonla ve artan enflasyon, işsizlik ve yoksullukla yere çakıldı. Türkiye ekonomisi başkanlık sistemi ile yönetilen son 3 yılda ağır tahribata uğradı. Ekonomik veriler dip yaparken, faiz, dolar ve euro adeta uçuşa geçti. TL dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetti. Artı Gerçek’in haberine göre, değer kaybeden TL ve enflasyon sarmalı halkı giderek yoksullaştırırken, bağımsızlığını tamamen kaybeden Merkez Bankası (TCMB) süreci izlemekle yetiniyor.

Gram altın rekor kırdı

Türkiye’nin ilk başkanını seçtiği 24 Haziran 2018 seçimlerine gidilen süreçte gerek Erdoğan gerekse kurmayları başkanlık sisteminin ekonomide büyük bir sıçrama yaratacağını söylüyordu. Ancak Türkiye’nin resmen başkanlık sistemi ile yönetildiği son 3 yılda sıçrayan enflasyon, döviz kurları ve işsizlik oldu. Ekonomideki gelişmeler “Başkanlık sistemi ile ekonomi ivme kazanacak” sözünü boşa çıkardı. 9 Temmuz 2018’de başlayan başkanlık sisteminin ardından kısa bir sürede dolar kuru 5 TL’yi aştı. 16 Kasım 2018’de 5.34 TL olan dolar kuru önceki gün 10,44 TL’ye, 6,07 TL olan Euro kuru ise 11,86 TL’ye yükseldi. Dolar kurunun 3 yıllık artışı yüzde 95,5 olurken, Euro yüzde 95,4 yükseldi. Gram altın Kasım 2018’de 208 TL iken yüzde 197’lik ciddi bir artışla 617 TL ile rekor kırdı. Çeyrek altının fiyatı da yeni bir rekorla ilk kez 1000 TL’yi aştı.

Haber Merkezi

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Yerli ve milli bir devalüasyon

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Baş ekonomisti Hakan Kara, “Döviz kuru ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ demenin hiçbir anlamı yok” paylaşımında bulundu.

Kara, bunun “Kamyonla vatandaşın üzerinden geçip sonra tedavi masrafını biz karşılarız demeye benzediğini” söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre, ekonomist Erik Meyersson, Türkiye’de ciddi bir politika değişikliği görülmemesi durumunda 2018’den bu yana üçüncü kur krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bluebay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash de bu paylaşımı alıntılayarak “Katılmamak çok zor. Bu yıl halihazırda yüzde 25 devalüasyon yaşandı, bunun sonu ne olacak? TCMB’nin bu gidişatı durdurmak için elinde hangi araçlar var?” diye sordu. Prof. Veysel Ulusoy ise “Bu yerli ve milli bir devalüasyondur” dedi.

Haber Merkezi