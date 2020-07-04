Ekran karartma demokrasiye, hukuk ve adalete aykırı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, RTÜK’ün Halk TV ve TELE 1’e beş gün “ekran karartma” cezası vermesinin halkın, tüketicilerin haber alma hakkı ve özgürlüğüne aykırı bir uygulama olduğunu söyledi.

Haber alma hakkı ve özgürlüğünün, aynı zamanda demokrasi ile de bir bütün olduğunu söyleyen Çakar, “Eğer, haber alma hakkı ve özgürlüğü engelleniyorsa demokrasi yok demektir. Demokrasi yoksa, haber alma hakkı ve özgürlüğü de engellenmektedir. Televizyon ekranlarının karartılmasıyla halkın, tüketicilerin haber alma hakkı ve özgürlüğü ile gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyorsa demokrasiden, adaletten ve hukuktan söz edilemez. Bu uygulamadan toplum her yönüyle zarar görür. Toplumun sosyal yönden gelişmesine zarar verir” dedi. Uygulanan cezanın “Haberleşme Hürriyeti” başlıklı 22. maddesi ile “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” başlıklı 26. maddesine aykırı olduğunun altını çizen Çakar, RTÜK’ü, halkın ve tüketicilerin Anayasadan kaynaklanan “haber alma hakkı ve özgürlüğü” ile basın ve yayın kuruluşlarının “haber verme ve yayma hakkı özgürlüğünün” gereklerini yerine getirmeye çağırdı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 153

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.