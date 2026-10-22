Yoksullukla mücadeleye değil faiz borçlarına çalışacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 2027 bütçesini “borç, faiz, zam ve vergi bütçesi” olarak nitelendirdi.

Bütçede 3,87 trilyon lira açık öngörüldüğünü, faiz giderlerinin ise 3,97 trilyon liraya ulaştığını belirten Kılıç, “Toplanan her 100 liralık verginin 20 lirası faize gidecek. Buna rağmen borçlarımız azalmayacak, artacak” dedi.

Faize ayrılan kaynağın eğitime ayrılan payın 1,3, sağlığın 1,9, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımların 4,8, istihdamın ise 9,1 katı olduğunu vurgulayan Kılıç, “Türkiye yine sağlığa, eğitime, yoksullukla mücadeleye değil, faiz borçlarının ödenmesine çalışacak. İktidarın bütçesinde emeklimiz, emekçimiz, köylümüz ve çiftçimiz yok” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka