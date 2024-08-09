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9 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Emekliyi dilenci gibi görmekten vazgeçin

09 Ağustos 2024, Cuma 02:03
Tüm Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Bugünkü hesaba göre; 32 bin TL olması gereken maaşımız 12 bin 500 TL’ye inmiş durumda. Hükûmet, emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir” dedi.

İzmir’de emekliler, geçim şartları ve maaş zammını protesto etti. Tüm Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Bu iktidar geldiğinde emekliye verilen maaş tutarı 2 cumhuriyet altınına tekabül ederdi. Bugünkü hesaba göre; 32 bin TL olması gereken maaşımız 12 bin 500 TL’ye inmiş durumda. Hükûmet, emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir. Artık yeter!Devlet bütçesi ve maliye hazinesi, dolar milyarderi bir avuç holding patronu ve müteahhit için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcansın. Aksi takdirde 31 Mart yerel seçimlerinde sarı kartla ikaz ettik, olası bir erken seçimde kırmızı kart göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Bütçede emekli, emekçi yok

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş ise “Bütçe yapıyorlar, bütçede halk var mı? Yok. Kimse yok. Emekli yok. İşçi yok, emekçi yok. Hiç kimse yok. Bu geçen bütçe yine savaş bütçesi oldu. Diğer taraftan eğitim, sağlık tüm kurumları çökerttiler. 2002 yılında asgari ücret, 185 TL, emekli maaşı 276 TL idi. Bugün karşılaştırdığınızda 17 bin TL’ye denk geliyor. Oysaki hala 12 bin 500 TL maaş alan arkadaşlarımız var. Kira parasına dahi yetmiyor. 2016 yılında asgari ücret bin lira emekli maaşları bin 663 lira. Arada fark yüzde 66. 2024 yılına geldiğimizde asgari ücret 17 bin, emekli maaşları 13 bin 280’e düştü. Yani yüzde 28 eksildi. Örnek 2016 yılında asgari ücret yüzde 66 fazlasını alırken bugün yüzde 28 eksiğini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

70 milyon insan aç yaşıyor

Hürkardeş, sözlerinin devamında ise “Bu ülkede tasarruf dediler ama gelin görün ki beş kardeşlere yani beşli çeteye 120 kez vergi indirimi yapıldı. Bugün emekliyi, emekçiyi açlıkla yüz yüze koydular. Sözüm ona 2024 yılı emekliler yılı olacaktı. Ne yazık ki sefalet, açlık, yoksulluk ve zulüm yılı oldu. Bugün açlık sınırı 25 bin TL. Yoksulluk sınırı 62 TL oldu ki bu da Türk İş Konfederasyonu’nun açıklaması ne kadar objektif açıkladıysa. Görünüyor ki bu ülkede açlık sınırı ile yoksulluk sınırının ortalamasını aldığınızda bu ülkede 70 milyon insan aç yaşıyor” diye konuştu.

İzmir - Anka

 

 

 

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