En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. Rapora göre yapılan başvurular arasında en çok ihlâl kararı verilen başlık, âdil yargılanma hakkı.

Rapor, 23 Eylül 2012 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan başvuruları kapsıyor. Bireysel başvuru hakkının tanındığı 2012’de, Anayasa Mahkemesi’ne toplam 1.342 bireysel başvuru yapıldı. Bu sayının yıllarla birlikte katlandığı gözlemleniyor. Yaklaşık 8 yıl içinde yapılan başvuru sayısı 31 Mart itibarıyla 266 bin 466 oldu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, şu ana kadar yapılan başvuruların yüzde 82,9’unun sonuçlandırıldığını duyurdu. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın raporuna göre, 2012’den bu yana yapılan başvuruların yüzde 90’ında mahkeme “Kabul edilemezlik” kararı verdi. Yani başvuruları kabul etmeyerek sonuçlandırdı. Rapora göre sonuçlandırılan başvuruların yüzde 4’ünde en az bir hakkın ihlal edildiği hükme bağlandı. En çok ihlal kararı, âdil yargılanma konusunda verildi. İhlâl kararı verilen toplam 8.875 başvurunun yüzde 50,5’inde âdil yargılanma hakkının ihlâl edildiği belirtildi.

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