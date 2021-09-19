En çok hak ihlali adil yargılamada

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2012’den beri 271 bin 727 ferdi başvuruyu sonuçlandırdı. Yüksek mahkeme hak ihlali kararı verilen toplam 14 bin 973 başvurunun yüzde 62,3’ünü oluştururken 9 bin 332’sinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), ferdî başvuru hakkının başlamasından bugüne kadar 271 bin 727 başvuruyu sonuçlandırdı. AYM’nin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 30 Haziran 2021’e kadarki raporundan aktardığına göre kuruma 323 bin 686 müracaat yapıldı. Müracaatların 83,9’u sonuçlandı. Halen 51 bin 959 başvurunun derdest olduğu belirtilen rapora göre en çok bireysel başvuru 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı. En çok başvuru sonuçlandırılan yıl ise 89 bin 651 ile 2017 olarak kayıtlara geçti. Sonuçlandırılan başvuruların karar dağılım türlerine göre ise 14 bin 694 başvuruda, en az bir hakkın ihlâl edildiği, 12 bin 374’ünde idarî ret, 242 bin 494’ünde ise kabul edilemezlik kararı verildi.

797 başvuruda hakkın ihlâl edilmediğine hükmedilirken, 1368 müracaatta ise diğer kararlar çıktı.

İhlallerde durum

Yüksek mahkemece hak ihlâli kararı verilen toplam 14 bin 973 başvurunun yüzde 62,3’ünü oluşturan 9 bin 332’sinde âdil yargılanma hakkının ihlâl edildiğine hükmedildi. Mülkiyet hakkının ihlali 2 bin 893 ile yüzde 19,3, ifade özgürlüğünün ihlâli 633 ile yüzde 4,2, kötü muamele yasağı hakkının ihlâli 490 ile yüzde 3,3, özel hayat ve aile hayatının korunması hakkının ihlâli ise 471 ile kararların yüzde 3,1’ini oluşturdu.