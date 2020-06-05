Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Milletvekilliği düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enis Berberoğlu, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. AA

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