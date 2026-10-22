Selin faturası belli oldu

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felâketi, İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkiledi. Sel ve su baskınları binlerce eve ve araca zarar verdi. İstanbul’da sigorta maliyeti 4 buçuk milyar lirayı geçti.
İstanbul’da sigorta şirketleri nezdinde 3 bin 17 hasar dosyası açılmış durumda. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, İstanbul’da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felâketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda.
NTV’nin aktardığına göre; hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL’lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi. İstanbul’un ardından en fazla hasar Kocaeli’den geldi. Yalova, Antalya ve Bursa’dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.,Haber Merkezi