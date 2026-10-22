Selin faturası belli oldu

Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felâketi, İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkiledi. Sel ve su baskınları binlerce eve ve araca zarar verdi. İstanbul’da sigorta maliyeti 4 buçuk milyar lirayı geçti.

İstanbul’da sigorta şirketleri nezdinde 3 bin 17 hasar dosyası açılmış durumda. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, İstanbul’da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felâketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda. NTV’nin aktardığına göre; hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL’lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi. İstanbul’un ardından en fazla hasar Kocaeli’den geldi. Yalova, Antalya ve Bursa’dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.,Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 242

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.