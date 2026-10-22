Fon yetmedi çiftçinin de parasına çöktüler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde tarımsal desteklemeye ayrılan paya işaret ederek, “Bütçede tarımsal destekleme programı için ayrılan para 235 milyar lira. Yani kanuna göre 1 trilyon 112 milyar lira olması gereken tarımsal destekleme programlarına 235 milyar lira ayrılmış. 2027 yılında çiftçinin alması gereken rakam, olması gerekenden 877 milyar lira daha düşük. Yani çiftçinin bu yıl da 877 milyar lirasına Hazine çökmüş oldu” dedi.

Usta, tarımsal üretimin milli gelir içindeki payının son 10 yılda yüzde 8 seviyelerinden yüzde 5,1’e gerilediğini kaydederek, çiftçilerin artan maliyetler ve düşük gelir sebebiyle üretimden uzaklaştığını, tarımsal kredi borçlarının ise 1 trilyon 536 milyar liraya ulaştığını söyledi. Usta, alım ve ödeme süreçlerindeki gecikmeler yüzünden üreticilerin ürünlerini TMO yerine tüccarlara daha düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldığını savundu. TBMM - Anka

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